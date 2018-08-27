自由廣場》公廣南部台應加速設立

◎ 李雨蓁

公視台語頻道在行政院長賴清德主持之下，終於拍板定案，文化部已於明年編列四億預算設立台語頻道，筆者雖肯定此舉是落實文化平權重要的一步，但台語頻道能實踐的平權與轉型正義其實更多，其中包括大眾媒體資源南北分配不均的老問題，以及適地發展語言相關產業，創造在地就業機會，是目前在中央施政上尚未看到的。

民進黨政府二○○○年第一次執政，曾提出公廣南部台政策，對高雄相關藝文產業及大專院校科系的未來注入強心針，南部相關產業人士無一不引頸期盼，南風劇團甚至與大專院校共同推出行動劇，準備迎接南部電視台的到來，這樣的承諾卻在二○○八年，馬英九上台後跳票，對南部的影視產業及相關科系發展影響之大，許多相關產業公司苦撐甚至已歇業。

在主計總處二○一一年的數據顯示，台灣有近八成的大眾傳播相關從業人員必須到北部就業，連帶影響大眾傳播業區域之發展、就業人口及人才流動之趨勢，導致台灣的區域人才回流及教育接軌產業窒礙難行。設立公廣南部台和南部媒體園區，同時因應科技與媒體變遷引進新技術和新商業模式，活化原本廢棄的碼頭空間，有效運用土地資源，並且串聯教育與產業，提升工作機會，無疑將為高雄及南部地區的發展提供強大推力，不只將南方觀點推上檯面，也會是南部媒體環境的革命性突破！

有別於來自中國，帶有強烈殖民色彩的中國國民黨，民進黨作為土生土長之台灣政黨，在取得優勢執政後，理應營造出對母語友善的環境，優先復振台灣各族群的母語，振興台灣文化產業，應更有機會兌現選舉時的承諾，加速設立公廣南部台和南部媒體園區，而高雄市政府也應盡速成立台語公共電視台籌備委員會，積極向中央爭取台語公共電視台落腳高雄，兌現十年前曾由中央提出，但馬政府以無預算之由刪除的「台語公共電視台」，此舉除了將增加高雄就業機會外，也能作為平衡南北資源分配不均問題的重要突破，讓台語頻道不只是落實文化平權，更是能實踐轉型正義的機會。

（作者為基進黨中央評議委員，高雄市民）