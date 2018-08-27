自由廣場》誠如氣象專家彭啟明所說…

◎ 林柏寬

中南部暴雨橫掃，部分地區淹水，曾擔任台南市長的行政院長賴清德被質疑治水破功。賴揆接受記者提問時，這句「不要輕率的一句話就推翻了所有人的努力！」讓筆者感觸良多。

首先，這兩天台南暴雨，筆者恰好從台北無風無雨的天氣中回來。台南暴雨之急、猛、久，近十年沒見過。就像一個五百西西的杯子一口氣倒進兩千西西的水，杯子自然無法全部承載，排水系統亦然。

暴雨驟下時，筆者家裡旁邊的排水溝根本來不及排水，滿溢出來就是流到旁邊地勢低窪的田地。幸虧我家地勢稍高，但門口小路與大馬路瞬間積水半個輪胎。

誠如氣象專家彭啟明所說，游擊式的暴雨事涉全球氣候異常，無論下在哪一國，就算使用「天價」的水利設施，恐怕都很難完全不淹水。

其次，一些批判者假掰地說，治水成效就是要不淹水，防患於未然，否則投入這麼多經費就是丟到水裡面。筆者能體會賴揆第一時間動怒反擊的心情，治水有無成效，住在當地民眾最清楚，自身的感受最了解。

誠如一位高雄岡山的居民所說，過去逢雨必淹的情況改善了，七、八年沒淹水，這一次暴雨真的下得太大了！即使高雄在強風暴雨肆虐後，積水處處，但積水能在半小時內消退，正是這十五座滯洪池奏效。

太多批評者用暴雨造成幾處積水來全盤抹殺治水成效，也難怪賴揆希望大家不要輕率的一句話就推翻了所有人的努力！

天佑台灣，下一場暴雨又將來襲，請展現台灣人的韌性與寬容對抗無情天災。

（作者為台南市國中教師）