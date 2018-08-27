自由廣場》小心問題選票爭議升高

◎ 江維楨

週日貴報自由廣場有讀者投書「選務開放」，個人（曾擔任過投開票所之管理員、主任管理員、到實際承辦選務工作及民政課長之經驗）對於內政部與中選會為了擴大社會參與，研議將選務人員放寬到只需有三分之一公教人員，社會人士則提高到三分之二，頗有疑慮。

簡單舉個例子，選罷法規定：開票時之無效票認定，應由開票所主任管理員會同主任監察員認定；認定有爭議時，由全體監察員表決之，表決結果正反意見同數者，該選舉票應為有效。惟在監察員當中公務員若未達二分之一以上，且監察員成員多數是由政黨或候選人推薦，若又加雜社會人士（大部分皆有政黨或有支持某候選人傾向偏好），在判定爭議票時，勢必難度升高，難以判定，此時，輕則拖延開票時間，重則因爭吵聲太大，讓觀看開票之民眾質疑選務不公，甚至懷疑作票，在行動電話、LINE等社群媒體快速串聯之下，聚眾對立，難保不發生鼓譟、暴動。一九七七年中壢事件就是個因選務爭議導致的著名例子，其他還有一九九二年花蓮縣立委選舉集體作票事件(https://zh.wikipedia.org/wiki/1992年花蓮縣立法委員選舉集體作票事件)等等。且歷來各級選舉，因遭質疑選務不公而致驗票事例層出不窮，勞民傷財，浪費司法資源。放寬社會人士占選務人員三分之二，主任管理員和主任監察員在指揮、派任其管理員及監察員工作，將更難以勝任或調配，問題很多。

至於這次選舉公教人員參加選務工作意願不高，第一、過去選舉從中央到地方有九項選舉，大約分五、六次舉辦，選務人員喜挑較單純者參加；現減縮為中央與地方兩次選舉，合併為五合一或三合一加上公投票，複雜性高，工作繁重，似可酌予提高選務津貼及記功嘉獎額度及補假，應可提高公教人員參與意願。

第二、目前選務工作人員皆是地方鄉鎮市級公教人員擔任，其實曾有人建議：縣級、中央級公教人員應有一定之比例參加才對。

第三、公教人員既是公務人員，在行政法上，公務員與國家法律關係之「特別權力關係」（範圍包括：地位不對等、義務不確定、有特別規則、有懲戒罰、不得爭訟之性質），又「公務員服務法」規定：公務員應負有服無定量義務，故在法律約束之下，亦應有相當之認識。

最後，目前一般公教人員除較有選務經驗，也普遍較社會人士守法、公正、潔身自愛，因為都想安穩領到退休金，故不願鋌而走險。

（作者為民政課長退休，彰化縣民）