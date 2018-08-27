自由共和國》楊其文／從「金牌熊讚」看柯市長的文化觀

「海洋熊讚」在嘴部的造型上，設計一條四道彎折的曲線，貼在汽車車身看板上的圖像，感覺上，就是一隻生氣的「媽寶熊」。（資料照，北市觀光傳播局提供）

楊其文／文化藝術工作兼評論者

盛行多年的金牌熊讚，深具在地特質跟文化意象，不但在世大運、在社會公益活動、在城市行銷展現佳績、更遠征國外為台灣拚國民外交，最近卻在莫須有的理由下，活生生將要被市府遜位替換掉，原因啟人疑竇。雖然柯市府招致批判後，改口將以雙熊並存的作法，但這是司馬昭之心，大家心知肚明，因為這只是短暫的過渡虛應手法，真正的本意，將來就是一意孤行要徹底行銷一個虛構的「海洋熊讚」。

從文化視野的角度來看文化的發展，從來都是依附著在地的養分而滋長，日本九州熊本市的黑熊，澳洲的可愛無尾熊，中國的貓熊，無不以在地忠實的形象裝扮，獲得世人最初心的喜愛，並成功打響在地的名號。奇怪的是，台北市府不以在地的台灣黑熊做為品牌形象號召，居然捨棄金牌黑熊多年累積的文化符碼，反而以憑空捏造出的「海洋黑熊」，宣傳的，終究不過是一個不存在的圖騰與符號。凸顯的是在實相之間，以創造虛相的偽裝，傳達出無意義的愚蠢執著。缺乏文化胸襟與視野的「海洋黑熊」，縱使在市府投注大量資金挹注，可以短暫回魂，最後終究會因為缺乏在地真實生命的連結，遭到失敗唾棄的悲慘命運。從視覺觀賞的角度來審視這隻海洋黑熊的造型公仔吉祥物設計的基本原則：第一必須是基於結合在地文化素材，如人物或景物的取捨，要方便於辨識；第二設計忠實又可愛的造型，處處討人喜愛；第三選擇安全又環保的材料，方便回收使用；第四必須是物美價廉又不可替代的收藏品；第五不能是抄襲或仿冒的膺品。

我觀察到台北市府的「金牌熊讚」具備了上述特質，反觀「海洋熊讚」卻是荒誕的無良產品。首先：我們看見一雙不對稱又裝萌的大小眼（雖說視覺設計上，可以歡迎不對稱的創意表現Asymmetric Expression），但是這雙鬥雞眼，眼球不但不具明亮光澤，看起來更符合視障的特質；其次：在嘴部的造型上，設計一條四道彎折的曲線，貼在汽車車身看板上的圖像，感覺上，就是一隻生氣的「媽寶熊」，一點都不具活潑樂觀的特質形象；第三：藍色的鼻子，除了勉強可以跟海洋貼近外，請問台北市既是一個盆地，四周並沒有靠海，世上除了北極熊外，選擇海洋熊是要淹死在太平洋還是台灣海峽？從不尋常的積極辦理動機來看海洋熊不斷被批很醜，被批缺乏在地特色，被質疑背後理由不單純…，柯市長被訪問時的說詞居然是：「看久就會習慣，凡是看起來怪怪的結果都大賣，海洋熊讚都有經過商業計算。」這樣的說法，證明了柯市長的文化尺度和深度的嚴重缺憾與不足。如果沒有特殊又令人懷疑的理由跟動機，就不會如此處心積慮，恣意妄為般浪費公帑，以便蓄意推翻一個施行幾年，成效良好又具備品牌價值與城市行銷形象的「金牌熊讚」。

柯市長應該告訴市民，為何要執行花費百萬以下的規避監督公告設計案？徵圖是為誰的利益而設？若以市府浩大資源，刻意增加一隻虛構的、不受接納的海洋熊，來取代行之有年並廣受歡迎的「金牌熊讚」，到底是為了圖利特定人士的商業利益，抑或為年底的選舉來籌款？奉勸柯Ｐ懸崖勒馬回頭才是靠岸。智財局說「海洋熊讚」不具先天識別度，簡單一句話，就道出「海洋熊讚」禁不起考驗的真相。因為文化是不能替代的，真正的文化是沒有偽裝、取代，或模糊的依附共享。

我認為這個虛構的「海洋熊讚」，是最不真實的造假，北市府以不具民意、倉促做成的「海洋熊讚」替代成為北市吉祥物，儼然是現代版的「貍貓換太子」，被丟棄只是剛好而已。讓在地的「金牌熊讚黑熊」回魂吧！柯Ｐ如果再要繼續執迷不悟，再要為特定人士量身獲取商業利益，那麼請派出個專家，讓我們一起來探討真理，說明真相。