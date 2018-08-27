自由共和國》姜皇池／他們的『中華民國』，不是你我的「中華民國」

台灣與中南美洲友邦薩爾瓦多日前斷交，薩國改與中國建交。（路透檔案照）

姜皇池／台大國際法教授

薩爾瓦多與台灣斷交，對大部分台灣人來說，無疑稀鬆平常，好像僅是多個茶餘飯後的話題，可用以取笑本土派人士或民進黨政府：「對啊，『中華民國』的邦交國都沒了，我就看『台灣共和國』會不會誕生。」

然檢視台薩斷交事件，薩爾瓦多總統桑契斯宣布：「經慎重考慮及分析，本國聲明斷絕與台灣的外交關係，同時正式與中華人民共和國建立外交關係」；而檢視《中華人民共和國和薩爾瓦多共和國關於建立外交關係的聯合公報》，除重申「一中原則」，再彈「薩爾瓦多共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」基調外，薩國政府「即日斷絕同台灣的『外交關係』」。不僅如此，新近的多明尼加和巴拿馬與中國的建交公報，同樣明白指出：「斷絕與台灣的外交關係」。然邏輯思維上，若過去未與「中華民國」（台灣）有外交關係，何來外交關係之斷絕？

此外，上述建交文件，隻字未提『中華民國』，問題是此三個國家早在「中華人民共和國」成立前，就與『中華民國』建有外交關係！而吾人從小接受黨國思想教育，諄諄訓誨，開國五千年，成立於一九一二年的『中華民國』，如今安在哉？不知從何一時間點開始，此等國家顯然並未將在台灣的「中華民國」與一九一二年成立的『中華民國』視為相同國家！簡單地說，上述文件彰顯出：一九一二年的『中華民國』與在台灣的「中華民國」，於該等國家對外關係上，是不同的兩個國家。

不容否認，斷交頻頻，必然引發批評，且亦非值得慶幸的好事。但此次台薩斷交，在國際政治中卻有「意外」收穫。過去二年內，四個邦交國連遭拔除，美國並無太大反應，公開發言，四平八穩，強調雙方皆應節制，改變現狀無益區域穩定云云。然此次薩國轉向後，歐盟雖依舊無關痛癢地表示：「任何一方都不應採取造成區域情勢更加緊張的動作」，與之相較，美國則大異過去不慍不火語氣，國務院認定台薩斷交是：「中國片面改變現狀，無益區域穩定，美國敦促中國節制。」接著白宮罕見地表示：中國此舉是「造成兩岸關係的不穩定，以及對西半球的政治干擾」，美國將持續反對中國此等作為。

雖不能說「失之東隅，收之桑榆」，但至少到目前為止，薩國斷交，不僅有助於釐清台灣、「中華民國」、『中華民國』與中國間糾葛不清的法律關係，在國際政治上美國強烈表態支持，未嘗不是收穫之一。但求備於賢，仍對國人有所呼籲與期待：

第一、各國基於本國利益判斷其與台灣關係，是以薩國此種作為，毋寧是基於其國家利益的判斷，各國率皆如是，在薩國之後，或許還會有國家選擇與台灣斷交，政府當懇切地跟該等國家解釋：與中國建交不必然獲得更大利益，並以其他遭欺案例提醒友邦，中國畫餅的承諾，往往未能確實帶來確實利益，有時反是經濟與政治侵略的前奏。然無庸作道德誅心之論，更無須惡言相向，目前與台灣斷交的國家，若發現其未來與台關係是符合各自利益，當然可再建交。台語諺語說：「做人留一線，日後好相見」，應是未來面對任何斷交局面之基本原則。

第二、無庸糾纏於邦交國數目之多寡，核心是台灣必須維持領土、人口、有效政府與對外能力四項構成國家屬性的要素。至於國家名稱，在非日暮途窮之際，實無庸折騰，國際法下，核心問題不是台灣叫什麼名字，現在叫「中華民國」的國家，其實已與一九一二年成立的『中華民國』不同，現在「中華民國」事實上已是個與「中國」有所區隔的國家，因此國家名稱不是重點，「玫瑰，不論叫什麼名字，依然芬芳」，重點必須是玫瑰。