自由廣場》水利老兵看823災情

◎ 張炎銘

八二三水災，嘉義、台南、高雄地區受災嚴重；由於政府從二○○六年執行易淹水地區水患治理計畫以來，包括後續流域綜合治水及前瞻計畫的水環境建設，已投入數千億元經費，災害一旦發生，民眾難免質疑「治水破功」。個人雖已退休，但水利、水保人員殫精竭慮、孜孜矻矻多年，怎能接受「治水無用」？

許多人把這次水災與一九五九年的八七水災或二○○九年莫拉克風災相比。以總雨量而言，此次豪雨遜於莫拉克而與八七水災差不多，但八七水災死亡、失蹤合計一○七五人，災民超過卅萬，災損約當時國民所得十一％；此次水災災損主要是一千一百多處積水，禽損與農損，但只有一人死亡。而災害主因是目前的區域排水系統，雖然經過計畫改善，保護標準已從二年重現期提高到十年，但還是承受不了五十年、甚至百年重現期的暴雨蹂躪。

若要把這些淹水地區的排水再改善，當然可以，但需要更多土地與經費，是否值得？我初進水利機關時，為了決定河寬大小，當地民眾陳情信如雪片飛來，都不想土地被徵收或被劃入計畫河道，大家都知道，淹水只是三、五天，土地若被劃入河道卻是一輩子，防洪工程必須兼顧工程經濟，因此即使工程完成，都還有一定風險，即使有人倡議滯洪池、海綿城市，也還是只能有一定程度的保護，而不是施作後就能永保安康。

當然，此次豪雨成災，也有該檢討改進之處。例如，預報熱帶性低氣壓雨量精度不足，氣象局雖逐步上修，但地方政府對豪雨預報不如颱風警報重視，應變上措手不及；而由於豪雨屬局部性，雖然後來八縣市停班停課，但竟連中央災害應變中心也未能一級開設，個人想上網查應變中心的應變處置報告，想更正確掌握災情而不可得；而最要緊的，政治人物應有同理心，即使治水有功，以「水利專業」角度或已降減災損，但仍不宜以「解決水患」居功，因水患無法永遠根除，只能減輕，還是謙遜一點較好。

（作者為退休人員）