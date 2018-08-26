自由廣場》白海豚搓圓仔湯？

◎ 紀安秀

二十七日起即將辦理縣市長參選登記，報載國民黨主席吳敦義二十四日在新竹縣長公館，席開六桌宴請基層黨籍幹部，在場人士轉述，吳席間指出，明年黨主席若還是他，只要林為洲不登記參選縣長，下屆立委選舉一定提名他。法界人士表示，若吳「不正利益」交換的搓圓仔湯屬實，違反選罷法，最重可判十年。

既然吳敦義有涉及違反選罷法之嫌疑，該罪屬於「重罪」，檢調有必要依職權盡速介入調查，不能視而不見，任令吳逍遙法外，才符合法治規範，讓人民信服司法機關的公平、公正性。

首先，如果現場有錄影錄音，應請主辦單位或人員提出影音檔，如果沒有錄影錄音，應查明有哪些人受邀參加，逐一傳喚並詢問吳敦義是否當場承諾若林為洲放棄登記參選縣長，明年的「吳主席」就一定提名他選立委，若事證明確，即應將吳列為被告，依刑事訴訟程序偵辦、起訴，才不會讓明確的刑事法律規定形同具文。

（作者為家管）

◎ 黃惟冰

吳敦義日前在多人餐宴上公開表示，若明年他還是黨主席，如果林為洲不登記參選（新竹）縣長，那麼下屆立委選舉，他一定會提名林為洲。

不過，「公職人員選舉罷免法」第九十七條規定，「對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣二百萬元以上二千萬元以下罰金。」試問，一方面林為洲早已宣布將競選新竹縣長一職，具有「候選人資格」，另一方面，吳敦義又以明年的立委提名做為交換，符合「期約」定義，在這樣的情況下，吳敦義難道沒有違法嗎？

說穿了，吳敦義最終決定提名楊文科，而非林為洲參選新竹縣長，就已違反國民黨內初選遊戲規則，以及個人承諾在先，連馬英九跟朱立倫都看不下去。隨後，吳敦義又用開除黨籍等方式，嘗試逼退林為洲失敗。如今，竟然再拿明年的立委提名做為交換，種種行徑，都赤裸裸的展示出國民黨「搓圓仔」的不擇手段，到了視原則與法律於無物的地步。

有鑑於此，相關單位應立即啟動調查，不能縱容吳敦義一再做出錯誤示範。此外，林為洲也應三思而行，切勿成為吳敦義期約換退選的共犯。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）