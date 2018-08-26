自由廣場》口水淹沒南台灣

◎ 楊永年

南台灣暴雨，多處淹水，造成生命財產嚴重的損失。然而，卻因為政治口水不斷，「淹沒」了理性探討淹水的空間。應該說，唯有了解淹水的原因，才有可能對症下藥，進一步改善淹水。或者說，唯有深入檢討過去治水政策或策略是否有不足或需改善之處，才能真正了解水患的問題。作者認為，這次水患嚴重的可能原因有七：

第一、雨量實在太大：合理的解釋是，由於瞬間雨量（含時雨量或日雨量）實在太大，排水設施能夠處理的水量有限，所以才會出現淹水。這就像車多的時間會塞車，背後的邏輯是相通的。

第二、地形因素：由於雨（水）量太大，特別是低窪地區或鄰近河川地，就可能成為大水宣泄的處所。或可能因為歷史上，該地區曾為湖泊或沼澤地，本來就容易積水或發生水患。

第三、大自然因素：歷史上，每隔一段時間，河川就會改道。例如，把曾文溪放在百年或千年進行檢測，就會發現多次改道。據說，曾文溪在道光年間曾經改道，原本在鹿耳門溪出口，後來改道變成現在的出口。

第四、過度開發：台灣地狹人多，卻過度開發，例如之前爆發諸多「違法」露營區、民宿。或因經濟因素或目的，在山林保護區進行合法或非法開發，導致水土保護區得不到應有的滋養。

第五、不重視水土保持：由於政治、社會、環境變遷，一方面農地休耕面積擴大，另一方面在山坡大量種植如檳榔、山葵、茶葉等難以水土保持的經濟作物，加以山老鼠不當砍伐百年老木，都是造成水土難以保持的因素。

第六、開發資訊公開不足：目前已有環評法，或規定開發案必須通過環境影響評估，但整體而言，開發資訊公開的充足性與友善性，仍有改善空間。

第七、治水資訊公開不足：對於治水，雖然中央與地方政府都做了很多的努力，但因為諸多因素（包括跨機關、層級、領域等），使得治水資訊不夠系統化、友善化。

根據這些原因分析，有些是治水工程難解的問題，或有些地區本來就存在歷史困境。不論是什麼因素，總要讓民眾知道問題或原因所在。因此，這次南台灣大淹水，固然造成諸多的災情，但未嘗不是一次好機會，讓我們好好檢視究竟那個環節出現問題。因為這次水災，政府（包括中央與地方）能建構（跨機關、跨層級、跨領域）溝通或合作平台，特別是目前資訊科技相當發達，因此結合資訊科技，讓系統性、整合性的治水資訊能夠公開，同時鼓勵公共參與，這才是永續治水的政策理念。

（作者為成功大學科技治理研究中心主任）