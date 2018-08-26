自由廣場》預測豪雨需要氣象觀測飛機

◎ 張豐麟

台灣擁有氣象雷達網絡，但雷達均為固定式，只要遇到地形障礙就沒轍了，唯有藉由飛機上的機載雷達飛越雲層上空，觀測雲層厚度及強度提供即時的正確資訊，方能做出精準的預測，偏偏台灣並未在前瞻計畫中納入氣象觀測飛機的採購，殊為可惜。

審計部今年七月份的調查指出，福衛七號原本規劃二○一五年就要分兩梯次升空，但如今時程落後導致延宕三年，已影響氣象觀測資料搜集，而每年夏天的颱風及豪雨季節，中央氣象局預報準確度每每成為焦點，因為牽涉放不放假的問題，每年都讓地方首長頭大，因為台灣四周為海洋所包圍，缺乏海上觀測資料，實難做出精準的預測，已有許多學者建議建立氣象觀測飛機，將對預報的準確性有大幅度的提升，無怪乎學界大聲疾呼，若是前瞻計畫能採購一架氣象飛機，其對於颱風預報準確性的影響可能比福衛還要大，花費卻只要二五九億的十分之一。

台灣對於氣象預測的能力並不差，也因為台灣的大氣科學研究實力，今年四月份中研院、台大大氣系與亞航公司即與德國布萊梅大學攜手合作研究台灣海峽、東海及南海上空的空污現況，在三月十四日至四月五日的研究期間，國際大氣研究實驗的頂尖人才無不肯定台灣在大氣專業領域上的實力，只是當德國布萊梅大學教授John Burrows帶領其研究團隊搭乘HALO Gulfstream G550氣象研究專機抵達台南機場時，台灣的學者無不對其投以羨慕的眼光，該架隸屬德國科研中心的灣流氣象專機有能力飛至地表垂直高度十五公里上空，持續追蹤颱風眼八個小時，令多位在場學者均感嘆，當初前瞻計畫時建議政府採購類似飛機的方案如有獲得採納，不知能救回多少條寶貴的人命與農、漁業氣象災害（如颱風、豪雨或寒流）損失。

（作者為國立台灣海洋大學航運管理所碩士生）