自由廣場》全面提升外交戰力

◎ 林正二

蔡總統為了維護台灣主權，堅不接受九二「一中共識」，引發中國對台強烈的文攻武嚇，不斷壓縮我國際外交空間，在小英總統完成「同慶之旅」返抵國門沒多久，薩爾瓦多即因中國的金援外交，跟台灣斷交。在台灣面對艱困的國際環境時，馬前總統及藍營卻不願團結促使中國正視中華民國台灣的存在，反而倒果為因，不斷猛烈抨擊蔡，要小英接受以「一中」為主的「九二共識」。

馬執政期間，由於接受沒有「各表」只有「一中」的「九二共識」，中國因認為台灣邦交國不是很重要，沒強烈挖走，做了一些表面工夫，但實際上在九二共識「一中框架」陰影籠罩下，國際社會普遍認為台灣已成為「中國的一部分」，對台灣參與重要的國際組織與活動，都以中國的首肯為首要考量條件，例如在中國名目下以「中華台北」觀察員身分參與世衛組織大會，傷害了台灣主體性，得不償失。

此外，馬政府八年期間，最重要的台美實質外交遠不如蔡政府，因為中國仍強力干擾台美關係，美國好幾位赴中訪問的州長即因中國利誘，打消順道訪台念頭；美國不少學者也因九二「一中共識」，提出「棄台論」，國會議員也不如現在如此強力支持台灣。

因此，小英總統在外交政策的執行上，必須以突破「一中」對台灣外交擴展的框限為首要之務；蔡政府必須從考試及業務執行上，加強外交人員的政策論述能力及戰鬥力。

一、面對中國全力打壓台灣，所有駐外人員的進用，都應加考「兩岸與國際外交關係」科目；試題應力求靈活務實、考用合一，能測驗出應考者的政策論述能力；外語口試至少三十分鐘，以雙方論辯一中政策與外交關係等為口試內容，以加強新進人員的一中論辯能力。

二、加強駐外單位戰鬥力：首先，我駐外所有人員尤其是駐美者，必須對駐在國「一中政策」的功能與侷限非常了解，能促使該國重要智庫學者提出可讓該國政府調整一中政策的研究報告。

其次，駐邦交國的外交人員，必須以「台灣與中國是兩國」享有同樣國際地位之思考模式，全力鞏固邦交，並以「預警外交」方式，就我可運用的籌碼防止中國挖牆腳，同時在邦交出現警訊、承認中國前，就「雙重承認」的條件，與邦交國密切溝通、談判，全力爭取跟我維持外交關係。

第三，各駐外單位應依據當地國情與資源，開拓外交領域。駐美單位應加強新科技與國防產業及地緣戰略的合作關係；駐德單位要加強新能源的合作；駐法單位應全面加強文化交流；拉丁美洲駐外人員，須有熱情直爽性格，能與駐在國政界人士打成一片。

（作者為退休駐美人員）