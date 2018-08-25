自由廣場》東奧正名之必要

◎ 朱孟庠

二十日夜晚在國家音樂廳，坐在身旁的紀政說：「真的好感動。」蘇慶俊教授帶領福爾摩沙合唱團，在國際合唱交流表現優異，且深耕台灣意識演唱不少本土作曲家的曲子；更難得的是極力推展音樂教育，每年暑假辦夏令營，集合全台16-22歲愛唱歌的學生，十四天密集練唱一起生活，最後巡迴演出。當晚和紀政一起在國家音樂廳聆聽學生們的演出，難想像少年們展現專業般地高水準表演。

在最後一曲〈母親的名叫台灣〉演唱前，蘇慶俊教授說出了過去在國際音樂交流上被中國無理打壓的種種情況，如曾帶四隊合唱團到維也納，演出前卻遭中國駐奧大使阻擋，蠻橫坐鎮就是不准台灣團體演出，上千萬的旅費泡湯，連用中華台北也不能。團員中有在亞太經合會（APEC）工作，因為台灣人十分優秀，在組織中原都任組長，也遭中國抗議全拔除。他一一講述被中國壓迫羞辱的實例，台灣不斷遭中國的重手打壓，他問在場聽眾怎麼辦？也鼓勵在場的少年們要認識台灣國家困境，最終他說出：「讓台灣走出去，請大家能簽東奧正名。」終場我和志工MOMO兩人一起在場外簽連署，還等到團員結業式出來，一共連署九十一份，回到家已經晚上十二點多了。

即使被中國如此打壓，真不理解為什麼台灣人還如此能忍？

「中國—台灣」是中共加諸於台灣人的緊箍咒，最後一個月我也到捷運站連署，原以為被壓迫的台灣人會以行動展現意志，但心是寒的，台灣人真的要勇敢些。而我們的政府也應站出來表達立場，自己的護照還寫著中國—台灣，賴清德院長還說東京奧運要用中華台北，運動員能比賽更重要，若連政府都不能指出方向，國民當然是冷漠的；憂心，咱台灣這隻海鯨何時才能游向世界？民進黨政府，加油吧！

慶幸一群具堅定台灣意識的志工，努力在全國各地連署，每一份連署書都取得不易，目前東奧正名連署已達法定門檻281475分，現在要衝安全目標三十四萬份還差六萬份。因為有字太草的、戶籍地址寫成住址、漏填的、寫錯的、重複多簽的……我們必需要有足夠的備份，免得達標卻沒過就辜負大家的心意。最後呼籲連署書請盡快送達，方便我們整理裝訂，月底要寄出。東奧正名是台灣國家正名的起步，為台灣寫歷史是大家的責任。

（作者為2020東奧正名執委）