自由廣場》台語頻道的隱憂

◎ 郭燕霖

文化部編列台語頻道預算過關，順利的話公共電視台台語頻道將可以在明年正式開播。

回顧台灣的母語頻道，在陳水扁總統任內，政府已陸續成立原民台和客家台，蔡英文擔任總統後，還成立講客廣播電台。但是令人遺憾的是擁有超過台灣70%人口使用的台語，卻沒有相對應的官方電視台與廣播頻道。其實在陳水扁總統任內，原名公廣集團台語台暨南部營運中心，原本已獲得政府核定三十四．五億元於高雄多功能經貿園區興建，豈料馬英九當選總統後，指示當時的新聞局局長史亞平重新評估，重新評估一詞講白就是腰斬，台語電視台的命運隨著馬英九的當選隨即無疾而終，此也是關心台語人士意料中的事。

去年一群關心台語頻道的有志之士成立「催生台語公共電視台聯盟」，在經過一年多鍥而不捨的努力之下，加上文化部在前年成立「國家語言發展科」研議《國家語言發展法》的配合之下，台語頻道的催生總算有機會在明年開花結果。

但是台語頻道的成立真的有這麼樂觀嗎？目前台灣的母語還沒有專法保護的就是台語，客語和原民語的法源依據分別是《原住民族語言發展法》與《客家基本法》；台灣的母語還沒有列入國家語言的也是台語，台灣的母語還沒有專責機構來保護的也是台語。這次台語頻道預算之所以可以過關，是因為行政院長賴清德於八月廿三日親自協調相關會議才過關，文化部在2019年度預算中編列新台幣四億元專案預算，補助公視基金會設立台語頻道。假設2020年中國黨復辟成功或民進黨國會未過半，台語電視台的命運仍有可能再度遭到腰斬，台語電視台的命運如何才能永續長存呢？

答案是有解的，也就是立法院要盡速通過《國家語言發展法》。原本今年五月十八日在立法院即將三讀通過，最後卻遭中國國民黨攔阻，交付朝野協商。而後在六月十一日開議的立法院臨時會，《國家語言發展法》仍然沒有辦法三讀通過，而這也為台語頻道的成立投下變數，畢竟台語頻道如果沒有法源的依據，只能仰賴每年的專案預算補助，今年可以專案補助不代表明年也可以比照辦理，這就是台語頻道的隱憂。

誠摯希望朝野不分藍綠，立法院在新會期盡速通過《國家語言發展法》，讓台語頻道的運作可以更加穩定、更加茁壯。（作者為台灣教師聯盟副理事長）