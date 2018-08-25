自由廣場》中國暴力 台灣理當拒絕

◎ 孫國祥

每當中國侵犯台灣主權及挑戰中華民國底線時，總有部分在野領袖大聲疾呼「回歸九二共識」，殊不知中國的「九二共識」是以「一個中國」即中華人民共和國為前提，主張兩岸具有「正閏、央地、主從、上下」階級性隸屬關係；過去中國曾短暫不否認國民黨「一中各表」主張，是基於當年有求台灣經濟實力及江澤民屬中共內部「專業經理人」角色所致；與目前中國的經濟發展規模及出身「紅色貴族」的新集權體制不可同日而語。

習近平已限縮「九二共識」的詮釋，其真正內涵就是中薩建交公報所載：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。中國在國際上打壓台灣絕不分藍綠，其目的不外乎就是在國際社會上孤立及弱化中華民國台灣主權的正當性，並藉此打擊台灣民心士氣，以達不戰而屈人之兵。

台灣是一個主權獨立的國家。任憑中國以武力威脅、經濟圍堵、「銳實力」的滲透與顛覆，都無法改變台灣人堅定維護國家主權及公民生計的權利；中國強制性否定台灣主權的冷戰思維，是難容於國際間以合作、互利、容忍、協商的現代價值及民主潮流，只能印證國關學者John Mearsheimer所預言：「中國無法和平崛起」，並讓自己陷入Graham Allison 所說「修昔底德陷阱」的困境。

今日中國無理打擊台灣、衝撞區域安全、挑戰美國及西方國家所主導的國際秩序與市場經濟，以中國目前綜合國力仍難在國際政治上立下北京所允許的行為規範並加諸於他國之上；一種合理的推論就是習近平威權體制合法性的剝落，藉選擇全面性封殺台灣國際生存空間及挑起美中在國際戰略上的衝突，並訴諸民族及民粹主義轉移國內政爭及社會不滿的壓力，以鞏固習政權專制統治的正當性。

台灣人有權利拒絕中國的政治暴力，有權拒絕中國對「九二共識」的定義，有權拒絕成為中國內部政爭的籌碼，有權維持台灣民主體制的現狀，並有權決定台灣未來是要統一還是要獨立。（作者曾任政府駐外人員）