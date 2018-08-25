自由廣場》治水經費真的白花了嗎?

◎ 賴建信

每次豪雨淹水時台灣都免不了陷入口水戰，這次0823豪雨網路上議論紛紛，宣稱傳統加高堤防之治水方式已過時者亦不在少數。平心而論，無論是仿效歐洲之還地於河，或是李冰治水之分流，皆無法以政府之力就能改變。台灣地小人稠，「還地於河」尚需民眾有所共識願與淹水共存，願配合遷居，或乾脆改變心態與水共住，例如將房屋加高，讓出水流之空間，也願意減少硬體設施之建設，容積率也願意用在滯洪空間上。

有些民眾居住在先天不良地區，政府雖然努力協助改善環境，但各地防洪標準本就不同，一旦不幸發生淹水情形，就責怪政府未比照最高標準來保護自己的家園，而未想到政府照顧自己的心意。我們是否也應該對政府的美意，多一點支持，少一點苛責呢！

在旅居德國時，曾看到德國新聞有關易北河淹水之報導，民眾拿著大包小包的家當在水中遷移時，記者訪問民眾，民眾竟然說這本來就是一種自然現象，並沒有責怪政府，令我感到很驚訝。

要求政府改善居住環境，是民眾的權利。但，政府沒有做事保護居民？這些治水經費真的白花了嗎？我們不容易知道，因為受惠者不會說出來，我們也難以想像如果這些都沒做，豪雨又會造成什麼樣程度的災害。面對極端氣候之治水難題，不只是政府，我們做民眾的也需改變以往的思維才能與水共存。 （作者為經濟部水利署署長）