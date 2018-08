社論》要不要讓習近平度過魯賓康河？

蔡總統昨天上午接見AIT台北辦事處新任處長酈英傑,酈處長致詞時主動表示:最近台灣與薩爾瓦多斷交,美國對於這項決定感到失望,如同白宮聲明,對於中國明顯干預內政的做法,美國非常關切西半球國家的接受度,也將重新評估與薩爾瓦多的關係;中國片面改變現狀的做法是有害的,並且破壞過去十幾年來,促進和平穩定區域發展的框架;美國將持續支持台灣,擴大台灣對於國際社會的貢獻,並且支持台灣,持續反抗這種制約台灣參與國際社會的手段。值得注意的是,蔡總統上任以來維持現狀,中國卻挖走我國五個邦交國,其中三個且在美國後院。而之前美國對北京外交割喉反應低調,但這一次台薩斷交卻引起美國較大反應。未來川普會有何後續動作,大家且拭目以待。

美國參議院外交委員會日前舉行的任命聽證會,駐尼加拉瓜大使提名人蘇利文強調,若獲國會任命,他將敦促尼加拉瓜政府維持與台灣現有關係。參議員魯比歐警告,中國會努力促使更多國家與台灣斷交,包括宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拉圭。魯比歐認為,薩爾瓦多與台灣斷交的原因之一,是因為薩國看到巴拿馬、多明尼加與台斷交後沒有發生事情,以為可以照做不會面臨後果。魯比歐之言不啻提醒川普,以往對中國在國際上公然霸凌台灣,並沒有表達具體且強烈反對立場,所以中國誤以為霸凌台灣沒有觸及美國底線。事實上,美國行政與立法部門都曾多次重申,將協助台灣有意義參與國際組織活動,結果台灣依舊因中國扯後腿不得其門而入,美國方面也沒有具體且強烈的回應,所以中國不把美國當一回事繼續圍堵台灣。台灣的邦交國有樣學樣,中國的外交割喉遂無往不利。

假使中國的外交割喉割到薩爾瓦多,讓美國行政與立法部門驚覺事態嚴重,不能再讓「中國片面改變現狀的做法」肆無忌憚,自己就必須先改變隔岸觀火的態度,以具體且強烈的行動傳達訊息,一如在貿易戰的以牙還牙,才有可能以戰止戰,嚇阻中國繼續霸凌台灣、片面改變台海現狀。萬一這次的「失望」,事過境遷又是船過水無痕,那麼,中國勢必將以更大的力度,來測試改變台海現狀的底線,是不是可以往下再拉低一點。果真如此,溫水煮青蛙,再不多久,習近平將成為台海現狀的定義者!回顧十年來的兩岸關係,從馬英九執政至今,中國或明或暗、或軟或硬,片面改變的台海現狀,如果稍加細數,堪稱怵目驚心。而就在文攻武嚇、繞台擾台到衝突邊緣的程度,美國兩艘軍艦於七月初通過台灣海峽,且在東部外海與航母會合。事後,中國的武統叫囂,也就相對平息下來了。而上一次美國航母通過台灣海峽,卻是二○○七年小布希總統任內的事。美國航母通過台灣海峽,當年鞏固的台海現狀,習近平上任後逐漸改觀。此後到二○一八的空檔,正好是中國片面改變現狀的活躍期。何以致之?深值警惕!

目前,中國的硬實力,已惡化為銳實力,其對國際秩序、市場經濟、普世價值的挑戰,台灣首當其衝。如果霸凌台灣如入無人之地,則中國標準橫行天下的骨牌效應將從台灣傾塌開始,而屆時要讓時間倒轉的代價將不可思議。所幸,企圖宰制世界的「中國夢」,由於習近平對內對外的強控制,引發貿易戰、印太戰略等反作用力,尤其是貿易戰重擊中國海盜經濟,造成經濟民生的衝擊,也激化黨國高層的矛盾。為了維穩,加緊摜壓台灣,展現中國腕力,也就成了鞏固領導中心最便利的工具。所以,外交割喉,台灣,美國,必須有心理準備,必須為維持台海現狀而聯合作戰。台灣是印太戰略的民主典範,美國則是國際秩序的領頭羊。中國霸凌台灣,同時以歐威爾式的胡作非為,在國際社會擴散威權主義的幽靈。關鍵時刻正在逼近,要不要讓習近平度過魯賓康河(crossing the Rubicon)?大家正在看川普選擇姑息或是迎戰(to be or not to be)?