自由廣場》維持一中恐怖現狀

◎ 林青昭

近兩年中國片面改變現狀，破壞維持數十年的兩岸和平、穩定與發展的做法顯而易見，然蔡英文執政團隊對內卻信守對中國「維持中華民國統治台灣的現狀（維持現狀）」之承諾，對外則延續「一個中國、漢賊不兩立」的外交政策。

「國家承認」和「政府承認」最大的不同就是，前者是不可以撤銷，而後者則反之。目前和中華民國建交的邦交國之間，是屬於可以撤銷的「政府承認」。八月二十一日薩爾瓦多和我斷交，並正式承認中國合法政府中華人民共和國。從目前中華民國台灣還有十七個邦交國可以得知，中華民國台灣非但不是和中國無關的兩個不同的主權國家，而且是和中國的合法政權，互爭法統政府超過一甲子的非法政府。結果中華民國台灣的國際地位就是一中之下的地方政治實體。台灣若繼續維持中華民國台灣現狀，必然成為中國北京政權隨時可以併吞、繼承的領土之一部分。

政府沒有具體作為「默認」現狀，台灣人民不可輕忽「默認」的法效果。針對中國北京政權接二連三、得寸進尺的文攻武赫行動，台灣當局至今未有積極具體對應之作為，這等同默認、接受北京政權是一中之下的合法政府，台灣是中國的一部分，合法的北京政權主張收回中國領土，以及非法政府所統治的地區，當然具備合法性、正當性。

今天台灣正面臨生存的危機，面對台灣政府繼續執行一個中國的外交政策，台灣人民實在不應該和政治人物一樣，面對中國強權威脅，僅止於「沒有具體對應作為的喊話」，台灣人民不能「默認」政府的一中外交政策。

獨派團體和個人都應該在自己的土地上勇敢地站出來，要求外交部「終止代表全中國」的外交政策，並以新國家身分、使用正確的國名申請加入聯合國，同時向國際社會發聲，展現台灣人民要建立新國家的決心和意志。

「獨立公投、正名入聯」才能踏出台灣獨立建國的第一步，唯有早日清除一個中國的外交政策、釐清中華民國的法地位是什麼，才能讓台灣人民有正確的認知，在兩岸關係的問題上，才能有進一步正確、積極的因應作為。

最後，適逢年底大選之際，包括外交部等中華民國體制內的政事務官員，以及參選的候選人，更應該向台灣納稅人表明，願意承擔建立新國家的責任，成為台灣人民的強力後盾。

（作者為台灣憲法學會副秘書長）