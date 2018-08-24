自由廣場》台獨團體增加群眾變少？

◎ 陳茂雄

蔣家獨裁殖民統治年代，中國國民黨與中華民國是一體兩面，要終結獨裁殖民統治，就是要推翻中國國民黨，也就是去掉中華民國，從事這一項工作就是傳統台獨，在黨外年代及民進黨建黨初期，傳統台獨對反中國國民黨陣營（也就是後來的綠營）的影響力相當大。由於不能影響藍營的支持者，所以很難增加綠營候選人的選票，卻有能力拉走綠營的支持者。

傳統台獨雖然沒有能力扶持綠營候選人當選，卻有能力讓綠營的人敗選，尤其是在綠營支持者還有其他選擇時更為明顯，所以民進黨建黨初期對傳統台獨都相當禮遇，因為他們有能力敗事。事實上到陳水扁執政時，傳統台獨還有很大的敗事能力，受到傳統台獨批判，就會流失綠營的選票，二○○六年到二○○七年的十一寇就是明顯的例子。

若依循以前的傳統，被傳統台獨批判就會流失綠營的選票，那柯Ｐ必定要回家吃老米，因為傳統台獨集中火力圍攻柯Ｐ，照理說他只能與丁守中搶藍營的選票。然而，事實上柯Ｐ的支持者綠營竟然遠比藍營多，代表傳統台獨已失去敗事的能力。依這個現象，傳統台獨的前途並不樂觀。

戒嚴時期，台灣人有被壓迫的悲情，而從事台獨運動卻會有牢獄之災，甚至於失去性命，敢怒不敢言的台灣人因而將台獨運動者捧為英雄，投票行為當然會受其影響。解嚴後被壓迫的悲情及對英雄的崇拜，並沒有立即消失，但逐漸褪色，到了現在幾乎完全消失，當然看不到傳統台獨的影響力。

二○○○年後的台獨運動不會被迫害，因而如雨後春筍，大家爭搶這個神主牌，可是沒有人會將台獨運動者當作英雄，為了營建舞台，當不了「英雄」，只好當「大師」，到處可以看到「台獨大師」，這些「大師」為了搶信徒，就會相互攻擊，所以台獨陣營並不需要敵人。

獨裁統治年代就有人冒牢獄之災組成台獨團體，解嚴後從事台獨運動並沒有風險，照理說大家應該群起加入原有的台獨團體，然而多數人不願意，因為另立門戶才能當主角，所以二○○○年以後出現太多新的台獨團體，只是有將無兵，只靠嘴巴喊台獨，沒有能力帶動群眾，當然沒有能力影響政治人物。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）