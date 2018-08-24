自由廣場》民粹打敗空污？

◎ 魏思源

空污法六月底完成修正，衝擊八萬輛十七年以上的一、二期柴油大貨車，但因為引發二行程機車及一、二期柴油車反彈，全台串聯到各縣市抗議，衝擊年底選情。環保署廿二日臨時開記者會，宣布二○二三年起優先管制對象，將限於廿五年以上、約四萬三千輛的一期柴油大貨車。對於政府未能堅持捍衛空氣品質及呼吸新鮮空氣是最基本人權的立場，令人深表遺憾。移動污染源是威脅健康的一大元凶，逐年制定更加嚴格的排放標準，乃勢在必行，如果現在不做更待何時？

平心而論，政府欲藉加速汰換烏賊車輛，改善空品的政策方向並沒有錯，因為老舊柴油車既無排氣定檢制度，也是空污來源，而且其排氣管比固定污染源煙囪接近人體高度，所排放的污染物更容易被民眾接觸及暴露，此外柴油車被認為是廢氣二氧化氮的最大來源，已被世界衛生組織（ＷＨＯ）公告為第一類致癌物質，健康衝擊程度並不亞於煙囪排放。加上都會地區人口密集但工廠較少，而機動車輛所排出污染物之濃度貢獻，及對人體健康影響，其實都高於多數工廠產生的固定污染源。

然而明明這樁拯救台灣人民健康，本該是改善台灣空氣品質，立意良善的修正案，卻因政府政策過於粗糙，沒做好社會溝通，也沒有落日條款配套，引起集體反彈，最後又流於民粹，雷聲大，雨點小，讓政策大打折扣。盼政府記取教訓，訂定政策除了考量空污，也不能忽略民生。否則即令放寬管制標準，亦難保未來不會再有陸續放話、抗議的情形出現。

（作者從事資訊業）