自由廣場》「不得不獨立」太諷刺

◎ 劉威良

就像看踢足球賽一樣，斷交一個國家，就像多踢一顆球進台灣獨立的球門，每斷交一國就逼得全民必須想像零邦交國的處境，也就更接近台灣正名一步。中華民國原本抱著十八個舒適抱枕，現又少一個，舒適度恐怕是少了些。

中華民國近年的斷交快速，斷交越多，就更凸顯台灣正名的意義重大。象徵性的幾個小國，原本就沒有實質影響力，抱枕不給墊靠，舒服不再，這是台灣終將面臨的問題。照著蔡英文說得維持現狀，看來是無法片面維持，如果中國不理，邦交國不挺，現狀也只有越來越糟。

會如此斷交，其實中華民國是自找的。過去我們怪蔣介石漢賊不兩立，而中華民國自解嚴後，不自量力，不依國際形勢，調整自己的外交策略，死守蔣氏政權的一中政策，而持續走著獨裁權威的錯誤步伐，兩黨輪替，為了所謂最大公約數都毫無擔當，說什麼維持現狀才能和平生存。

錯誤的前提，當然導致錯誤的結果。在中華民國與中華人民共和國兩邊都一中政策的共識下，不管中華民國怎麼自表、各表，還是共表，中華民國終將面臨零邦交國的絕境。

台灣人民是世界排名最友善的國家，是怎樣的外交把台灣鎖死，這是蔡總統應該回應人民的問題。維持現狀不能給台灣最大利益時，台灣手上的牌又該怎麼打呢？還是蔡總統要坐以待中華民國之斃。如果是這樣，也是一條獨立的路，那也無話可說，只是納稅人要繳那麼多稅，養這樣毫無作為的公僕嗎？

一個國家要靠斷交成零，而不得不獨立，絕對是破世界歷史紀錄，但或許也證明，這還真是軟對硬，對付暴衝習近平最好的辦法。台灣在不久的未來，真是不得已獨立了，都是習近平的功與過，台灣獨立運動，最後或該感謝習大大這位功臣，唯有他才能為台灣獨立踢進關鍵球的球門，那我們為他斷交中華民國而加油！

（作者著有《借鏡德國》）