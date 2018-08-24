自由廣場》莫令「三支箭」成了「空包彈」

◎ 焦佳弘

蔡總統在府接見了小馬聯盟三冠王代表隊，而這也是她近兩年來第三次在府內接見棒球隊伍的行程。但這不由得讓人回想起兩年前的今天，在同樣的場地，總統接見當年國內三級棒球冠軍隊時，所喊出的「棒球三支箭」政策：「職棒增為六隊、健全二軍制度、強化球場設施」。

不同於過去政府對於棒球發展的想像，總是受限於學校體育、奪牌為主的功利思維，蔡總統兩次關於棒球政策的發言，都是以運動產業的高度切入，提出政府對於健全國內職棒環境的期待。因為她知道，職業棒球作為國內棒球運動發展的頂點，除了是持續精進國內棒球選手技術的殿堂，同時也是提供選手追尋夢想並厚植產業，育才留才的舞台，唯有建構一個健全的職棒運動環境，才能讓台灣的棒球運動發展得以永續。

只是，「棒球三支箭」如今飛到哪了呢？

之前的「棒球三支箭」，這次的「把餅做大」，都是相當具有戰略觀的運動產業政策方向，但倘若要做為私部門的社團法人中華職棒大聯盟配合總統的政策方向，除了加諸以社會責任的呼籲外，如何務實且具體地提出政策作法與誘因，則是政府部門不能迴避的工作。可惜，這兩年來行政部門對於職棒增加隊數、二軍制度改善卻始終沒有提出過具體政策，而對於強化球場設施所做的場地分級評鑑，在二○一六年之後則又不再啟動，職棒二軍球員仍須頂著風險在幾座危機四伏的球場中訓練、比賽，也讓蔡總統的「三支箭」成了「空包彈」。

是故，在總統第二次拋出棒球運動產業政策的同時，除了需要行政部門的執行力以外，或許也可以參考作為國內唯一棒球員權益組織的職棒球員工會在今年所提出的「落實球員參與協商保障球員權益」、「改革過去扭曲的體育班制度並強化對於社區棒球推廣擴大選材基礎」、「健全球員退役照顧機制」等建言，讓整體運動產業政策能向前後端延伸，也讓蔡總統的棒球產業政見更為全面！

（作者為台北市職業棒球員職業工會副主任）