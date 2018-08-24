自由廣場》創造就業才是王道

◎ 何來美

內政部地政司公布各縣市四十歲以下屋主的占有比，前五名除了第三名的金門縣外，全在桃竹苗，連縣庫吃緊的苗栗縣也以廿一．四三％排名第五。苗栗縣能名列前茅，主要是拜新竹、竹南科學園區所賜，房市熱賣區也集中在鄰近新竹的頭份、竹南。

新竹縣市分家後，新竹縣治所在地選在竹北，並在中山高兩側進行都市計畫，區段徵收，如今的竹北早已從客家小鄉變成人口超過十八萬的新興都市，新穎高樓大廈林立，而全台平均所得最高的十村里，也多數集中在竹北，並帶動新竹縣成為全台年輕屋主最高的縣（廿七．三○％），緊接著是新竹市的廿三．七七％。

除了台北市，新竹縣市已躍升為全台最富裕的縣市，主要關鍵是政府重要施政如新竹科學園區、工業技術研究院、清華、交通大學名校等建設，學府在新竹縣市，讓年輕人就業、就學環境均佳，自然留下年輕人，並吸引年輕族群進住。

就連苗栗縣的頭份、竹南，受磁吸效應，近年來人口也明顯增加、房市熱絡，頭份人口早已超過十萬，追過縣治所在地的苗栗，成為苗栗縣老大，竹南也超過八萬五千人，直追苗栗市（八萬八千餘人），有機會成為第二；反觀苗栗市人口卻跌破九萬，若再不創造良好就業環境，很可能兩、三年後會從以前的老大淪為老三？

苗栗縣受財政困難影響，近幾年地方建設停滯，幸好有新竹、竹南科學園區外溢效應，帶動頭份、竹南發展，但山線與通霄、苑裡地區人口卻持續減少，有待主政者用心招商，帶動縣民就業機會。

距年底縣市長選舉僅剩三個月，希望各縣市選民睜亮眼，有能力招商引資，創造就業機會者，才是王道；只會放煙火、建蚊子館者，就用選票來唾棄吧！

（作者為資深媒體人，苗栗縣民）