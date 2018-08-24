自由廣場》你的飯碗 大家的健康

◎ 陳靖原

新「空污法」上路之後，許多柴油大貨車司機擔心影響生計，陸續在各縣市集結抗議。環保署長李應元親上火線說明，並釋出「循序漸進」及「專案輔導（補助）」兩大措施，說要「兼顧健康與飯碗」，此勇於面對問題不閃躲的態度值得肯定，卻有人批評說是「逢選舉而退縮」，此說法不太厚道。

改善空污人人有責，而你的飯碗不能危害到我的健康，更是天經地義的事情。可是，污染非一天造成，也不可能急功近利一夕之間就獲得改善，一聲令下要所有的高污染柴油車馬上都不准開上路，則只有專制國家才做得到。因為一輛柴油大貨車動輒四、五百萬元，很多的車主開了十多年連貸款都還未繳完，即使被迫歸零卻仍要持續繳貸款，情何以堪？要安裝濾煙器，也要十來萬元，對車主確實是沉重的負擔。因此，考量柴油大貨車司機生計的困難，在執行面上採取緩進及補救方案，是務實的做法，若說是選舉考量則太泛政治化了。

今天我們所處的環境越來越惡劣，所以環保法規與時俱進是必然的趨勢。對產業界而言，面對的是國際市場，不做好環保，不提升產品性能，就沒有競爭力。但改善污染的成本，產業界必須自行負擔。印象所及，由政府拿錢來補助業者的前例，似乎只有農委會曾對於中小型養豬戶提供每頭豬約數百元補助，用來改善污染防治設施。環保署今天面對貨車業主採取弱勢個案專案輔導的方式，以減輕受影響車主的負擔，應是同樣基於兼顧社會公義與弱勢族群權益的施政考量，希望在貨車司機生計、民眾健康之間取得平衡點，此負責任的態度，值得肯定。

（作者從事環保業）