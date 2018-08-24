自由廣場》發回發回再發回

◎ 吳景欽

於二○一二年爆發，曾經喧騰一時的林益世案，經第一審以恐嚇取財等罪判處七年四個月、第二審改以違背職務受賄等罪重判十三年六個月後，最高法院經過漫長的兩年審理，針對最核心的受賄罪部分，撤銷發回更審。如此的結果，雖無太多意外，卻再暴露司法的弊病。

欲成立公務員受賄罪，必須公務員以其職務行為而與他人為交易，此稱為貪污的對價性，惟對價性與否的判斷，卻不可能於法條中明文，而是由法官藉個案為判斷。只是這種個案判斷的結果，必會產生因法官而異的歧異對待。如前台北市議員謝明達，因收受廠商金錢而向捷運局關說一案，卻因此金錢到底是借款、抑或是有對價性的賄款，而不斷發回更審，於纏訟近十八年後，就算最高法院以無對價關係而自為判決無罪，卻因之前全判有罪，致讓人對司法更為不信任。

既然，公務員須以其職務行為與私人為交易，始得以有對價性，則關於職務行為的解釋，恐又是決定對價性與否的關鍵。只是民意代表，雖對於行政機關具有監督之權力，卻無具體的權限，故於林益世案件裡，第一審對於職務行為，乃採取嚴格的法定職權說，則立委對官股企業的關說與施壓行為，就不在此範圍，自不能適用貪污治罪條例第四條第一項第四款，即法定刑為無期徒刑或十年以上有期徒刑的違背職務受賄之重罪，而以較輕的刑法恐嚇取財罪論處。只是案件來到第二審，法院改以實質影響力說來為職務行為的界定，致以違背職務受賄罪來重判。

面對第一、二審如此大的差異，就注定遭發回更審的命運。只是此次的發回，雖要求高等法院必須仔細查明林益世濫用立委職權，是否屬於職務行為的範疇，但在最高法院遲遲未能就法定職權與實質影響力說，採取統一見解的情況下，下級法院仍將各行其是，恐又會陷入不斷發回的夢魘。

又依目前的審理實況，此案審理時間必然超過八年，未來不管怎麼判，法院定得依刑事妥速審判法第七條的規定，以被告受迅速審判權被侵害來為減刑，則原本對貪瀆犯罪的重刑政策，就已失其作用，所謂司法改革，也僅具有宣示意義。

（作者為真理大學法律系所副教授）