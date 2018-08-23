自由廣場》永遠無法補足的警力？

◎ 官政哲

苗栗縣一名員警執勤時昏倒送醫，內政部徐部長特地前往關心，並承諾三年內補足4000多名員警缺額。

警察執法環境日益惡化，勤務之危勞性與壓力下，員警健康已亮起紅燈，因公猝死或傷亡事件屢屢發生，長官們除了慰問鼓勵外，應有根本性解決對策。

台灣警察勤務繁雜，疲於應付各種陳抗與雜務，警匪槍戰、追捕要犯、交通執勤、勤務過勞等已造成無數的傷亡，並成為高風險行業。加以執行公權力與年金改革過程，警察執法安全尊嚴與危勞等特殊性，未獲重視與支持，高層的承諾徒留空言，導致基層士氣更難以提升。

據統計，2013年到2017年，全國共有36名警察因為執行公務殞命，傷殘人數更高達4484人。五年間4520名警察因公傷亡，平均每年超過八百人的高傷亡率。

高達四千多名的員警缺額，與4520名的傷亡人數代表甚麼意義？導致傷亡人數增加的勤務安全與大量缺額的警察人力，應是當前警政兩大亟待解決的問題。兩者更是惡性循環下的相互因果關係。大量警察傷亡的原因是民眾抗拒與警察現場應變力不足，以及警察安全保障機制與安全裝備及訓練不足。其次是訓練內容與品質未符實務需求等，致勤務風險大幅增加。

多達四千多名員警缺額問題，則是警察人力中長期需求規劃不周與現有訓練資源與容訓不足，現行養成教育與招募制度緩不濟急與不合時宜，繁雜過勞勤務與惡化的執法環境，使得員警負荷壓力過重，導致健康危機日增，傷病死亡人數與離退職人力持續增加，招募與離退職人力缺口更難以弭平，故警力缺額幾乎永遠難以補足！

提供安全健康的工作環境，是維持組織正常化的基本保健要求，也是警察首長最優先的責任！應推動勤務合理化政策，減輕員警負荷與壓力，改革不合時宜的養成教育與訓練制度，持續改善課程設計，加速警力補充與精進符合實務需求的訓練內容與品質等，均是當前迫切的議題！

（作者為內政部警政署前副署長）