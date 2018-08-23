自由廣場》（金恒煒專欄）柯文哲是習大大的人偶

柯文哲「紅」不紅？不但紅而且紅到北京去了！時代力量林昶佐前一刻用自己資深鐵桿子深綠身分替柯Ｐ「不紅」打包票，不旋踵間的後一刻中南海就打爆他的臉；中國藉中央電視台大肆吹捧柯文哲的政治文宣，最重要的就是宣告他有望成為「台灣地區的領導人」。

中南海不給面子，自非針對林昶佐；林昶佐不算什麼東西，上不了中南海的檯面。那麼，中國在選前不到百日的此時此刻，大造台灣「雷峰」柯文哲神話，把柯Ｐ請上央視，到底安什麼心？

解答此一疑點，必須先問一個問題：中國難道不擔心害柯Ｐ落選？一九九六年台灣直選總統，中國用飛彈武嚇台灣，二○○○年台灣大選前三天中國國家總理朱鎔基殺氣騰騰恫嚇台灣人民：搞台獨就沒有好下場。重點是，九六年飛彈演習使李登輝高票當選，二○○○年朱鎔基的瞋目叫囂是陳水扁「獲勝的原因之一」（這可是中國在美學者王皓的解讀）。所以中共學乖了，知道選前文攻武嚇是反作用力，從二○○○年後，都不敢再造次表態。那麼，這回為什麼要大捧特捧柯文哲呢？

中國的媒體，官定姓「黨」，在習近平稱帝之後，勢必改姓「習」。習皇帝為何急乎乎要冊封柯文哲為「台灣領導人」？必須放在習大大內憂外患的四面楚歌中來看才能洞悉。北戴河會議召開之前，內有「百日破」 （百日咳、白喉、破傷風）三合一黑心疫苗肆虐，外有美國貿易戰開打，尤其蔡英文總統高規格訪美，使習大大面臨立即而危險的局面。習近平神隱三週，布局完成之後的八月十九日，現身中央軍委會，習大大回來了。

十四日央視大規模吹捧柯文哲，二十一日繼續加碼，背後當然是習近平。習近平目的在展現赫赫戰功：打擊85℃所謂台獨企業也好，挖走台灣邦交國薩爾瓦多也好，甚至抨擊台灣總統「挾洋自重」也好，都不脫老狗玩不出新把戲之列，除了引發台灣敵愾同仇外，達不到什麼實際正面效應，而且也動不了半毫台美升溫之事實；反襯出習大大二○一五年「天搖地動」的武嚇言詞不過紙老虎本色而已。在北戴河會議之際，台灣問題形同懸在習近平頭上的達摩克里斯之劍，非要想出安置中國「核心價值」於不墜的辦法不可，柯文哲於是適時粉墨登場。換句話說，即使犧牲了柯文哲選情，習近平也在所不惜，更何況柯文哲勝算很大。打柯文哲牌非但是統戰成果驗收，更是習大大重拾權威的好棋。

習近平敢冒險把柯文哲推上央視，著眼點不在台灣的視聽，而是昭告廣大中國人民，我習大大已經搞定台灣了。柯文哲現在「出櫃」，不但解習大大倒懸之憂，而且奠定「習近平思想萬歲」之基，諒柯文哲屁也不敢放一個。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）