自由廣場》假冒「中國」

◎ 彭明敏

假冒本尊不應該，失敗是活該，帶來災害。

國民黨的「中華民國」是假冒的「中國」。在中國與中共內戰，慘敗逃來台灣，此地既非中國，多數住民又多不自認是「中國人」。佔領此地、統治此民，冒稱「朕即中國」，豈有此理。

在理想的世界，既然內戰大敗，逃到此地，應該誠心反省，改名換姓，以懺悔之心，尊重人民，與其合作，共同建設自由民主的新社會。不幸，我們不是活在理想的世界。殘酷的現實是：大敗逃來台灣，卻以征服者姿態出現，專制獨裁，屠殺良民，踐踏民意，一意孤行。荒唐無比者，失去中國七十年，還在主張領有中國。根據什麼？

一、一九四七年在中國內戰的混亂中，倉促制定的所謂「中華民國憲法」，將此舊破紙，帶來台灣，引用其條文說：全中國屬於「中華民國」。國際上起初還有以過去的惰性繼續承認它，但不久就無法再接受這個騙局，一個一個撤銷承認，至今僅有幾個少有聽過其名的小國被收買，繼續國交。

二、控制教育，自幼兒園以至大學，強制施教「我們都是中國人」，經過長期的洗腦，至今大多台灣人仍不假思索，痴痴地口念「我們中國人」。

三、發揮中國人文字遊戲的天才，發明什麼「一中各表」奸巧口號，欺瞞及安慰國人，錯覺中國大陸屬於我們。

假冒中國在台灣惹起認同、認識、常識的混亂；反假冒中國者，被罵「數典忘祖」的漢奸；真心效忠假冒中國者，被罵出賣台灣人的台奸。台灣政治成為獨特的漢奸和台奸之混戰。

（作者為前總統府資政）