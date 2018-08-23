自由廣場》斷交三昧，Let Taiwan be Taiwan!

◎ 張昭仁

台灣又不是沒有斷交經驗。

從蔣介石時代，被排除聯合國席次、中美斷交、中日斷交，七○年代，一年內數十國連續斷交，不管有沒有「莊敬自強，處變不驚」，台灣還不是活得好好的？台美的經濟貿易、台日的經濟交流還不是蓬勃發展？與世界主要國家斷交都有經驗了，還差幾個中南美洲的小國？

外交的立基是平等互惠，像台灣這種敦厚的國家，期望的也只是透過科技、經濟、醫療協助落後國家與人民，倘若連這樣善意、協助式的交往都要遭受金錢的要脅，那這樣的外交就真的寧可不要，「中華民國」還差這些落後國家的外交承認嗎？有了，就平等互惠，沒有，也無傷大雅！

斷交對台灣社會其實有多層次的意義。第一個意義是提醒台灣人民，中國的黑手無所不在，用買的、用騙的、用威脅的無所不在，哪有什麼「兩岸一家親」？台灣人還是醒著點，不要一廂情願，才不會日後吃大虧。

第二個意義是顯示國民黨兩岸政策的錯誤。國民黨一直蒙著頭宣傳「一個中國，各自表述」，斷交就是最好的驗證：「中國只有一個」，沒有表述的空間。什麼「九二共識」？就是自欺欺人，國民黨人上了北京、南京，何曾「表述」過？斷交，正是讓國際社會再一次拆穿九二共識騙局。

第三個意義，也是最重要的意義，既然國際社會不承認台灣的「中華民國」，那大家也不用互相勉強，回歸台灣原本台灣的名稱，Let Taiwan be Taiwan！

全世界大家都知道中國是北京的中國，台灣就是太平洋上的台灣，一邊一國，各有各自的政權，一個共產獨裁，一個自由民主，這樣回歸事實，以台灣之名重返國際，這樣既沒有冒名頂替的問題，也沒有用錢買外交的爭議，也不為難邦交國，問題一次解決，皆大歡喜，何樂不為？

（作者為美國台僑，加州會計師）