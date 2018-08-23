自由廣場》陳冲想再嚇跑散戶？

◎ 吳海瑞

前行政院長陳冲，日前投書聯合報《沒人想唱衰台灣》(https://udn.com/news/story/11321/3317279)，文中論及「台股上萬點」，他承認了「股市是經濟櫥窗」，但話鋒一轉：「因此市場量值通常與當地ＧＤＰ有關，查索世界交易所聯盟（ＷＦＥ）資料，不難看出市值與ＧＤＰ關係，除境外公司上市較多地區外，各國市值均僅略高於ＧＤＰ，而台灣卻已超過兩倍，遙遙領先其他國家，是不是有點異常？量價過高？」

陳的「市值」與「ＧＤＰ」比例，是不少投資人也知曉的「巴菲特指標」，此指標源自於二○○一年十二月刊登於富比世雜誌的一篇專文。股神當時認為：「假如上述比重關係跌到七十％或八十％，這時候買進股票可能獲利頗豐。接近二○○％時，就是引火上身了。」

首先，這是利用美國歷史數據資料統計的結果，並不是量化台灣的數據，參考性不高。

其次，跨國企業的業務遍及全球，隨著國際貿易不斷擴大，公司市值和該公司上市所在地ＧＤＰ的關係必然脫鉤，而各國上市公司的比例以及企業全球化程度的不同，也會左右此指標，因此各國（或地區）的「市值」與「ＧＤＰ」比，差異頗大，如香港高達一二七三％（二○一七年十二月之數據），台灣為一八二％，而德國的比率是六十一％，深圳僅三十％。美國的紐約是一一四％，但那斯達克僅五十二％。時間（近二十年前）、空間、環境的不同，拿來套用台股太牽強。

最後談談陳冲關心的量價過高，觀察指標分別是本益比、周轉率。

台股本益比十五．二（今年七月），在世界十八個主要證券市場排名第十一，相對不高，遠低於深圳的二十五．一，紐約的二十一．七。台股現在的「高」，是因為過去的低，這也是外資過去幾年撿便宜大買台股的原因之一。

台股七月成交值周轉率排名第六，算是相對較熱。但這是異常嗎？阿扁執政八年，有三年周轉率破兩百，最差的年度仍有一三四％，馬執政前四年，也均破百，最高有一八八％。

二○一二年以前，台股交易熱絡，成交量高，基本上是屬散戶市場，二○一二年馬政府拋出證所稅議題，台股交易量暴跌，周轉率從前一年的一○九％，一路下滑至二○一五年的七十五％，二○一六年馬下台前，雖廢除證所稅，但被折磨近四年的散戶已退場，加上蔡英文剛上台，藍營及不少股市名嘴唱衰台股，成交量低迷，更降至六十三％。儘管台股二○一六年漲幅全球第七，獲利的是外資為主，不少內資、散戶多以「無感、沒有賺到」酸之。

二○一七年蔡持續穩健執政，加上「當沖降稅」政策助威，外在環境不差，轉為以法人市場為主的台股陸續吸引散戶回場，五月登上萬點，全年周轉率來到八十四％。今年七月，以成交量周轉率計算，是九十八％，然也未回到二○一一年「年周轉率破百」的水準；當然，和陳冲當行政院長的二○一二年來比是過熱了些。

也擔任過台灣證券交易所董事長的陳冲，他的問號是善意警告散戶，還是想唱衰執政黨引以為傲的股市（萬點），就由投資人來評價了。

（作者為專業經理人）