社論》因應中國測試台海現狀底線

蔡總統返國隔天，美國後院的薩爾瓦多與我國斷交、與中國建交。蔡總統指出：現在的中國，不只是兩岸和平的威脅，中國現在在世界各地所做的，無論是干涉各國內部事務，破壞國際市場秩序，已經造成全球局勢高度的不穩定；現在的兩岸關係，已經不只是兩岸之間的問題，也是區域問題的一環；中國對亞洲地區的企圖心，尤其是去挑戰、甚至於取代傳統力量所主導的國際秩序，再加上日趨複雜的貿易衝突，中國正以加深對台灣的壓力，凸顯它在區域當中的影響力和實力。簡言之，習近平戰略擠壓美國，川普對中戰略清晰化、對台提升關係，於是台灣成為習近平的出氣孔，挖台灣的邦交國也在拔美國的樁。

這次蔡總統出訪過境美國期間，發生八十五度Ｃ事件便已預示，中國對台美關係升級的反應，絕對不會僅止於一杯咖啡。果然，挖走傳聞已久的薩爾瓦多，成為「中國片面改變現狀的行為」的新舉。從聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索到薩爾瓦多，致力於維持現狀的小英政府，不斷受到「一中銀彈」的襲擊。國難當前，那些還將矛頭指向政府的人，刻意忽視馬政府時期的外交休兵，其實是犧牲主權來換取的苟且偷安。而外交休兵了八年，外交戰場拱手讓人，繼任者只要拒絕「一中勒索」，台灣就得面臨當前的處境。可以這麼說，今天外交處境之艱困，乃是全民為外交休兵付本息！

蔡總統善意維持現狀，並未蓄意挑戰北京的紅線。今天，習近平的莫須有攻勢，真正的癥結不在台灣，而是台美關係升級。而台美關係升級，也不是台灣有多大的能耐，乃是中國對國際秩序、市場經濟的衝撞，造成中美關係由戰略夥伴轉為競爭對手。從朝鮮半島、東海、台海、南海到印度洋，「即將到來的中美衝突」從預言成為現實，台灣的地緣政治重要性再度彰顯；「印太戰略的民主典範」顯示，台灣的軍事、民主、經濟都是堅持普世價值不可或缺的拼圖。一言以蔽之，中國結束韜光養晦，追求「霸權崛起」，台灣雖然首當其衝，但台灣的真實案例卻警示國際，必須從改革開放初期浪漫的「中國夢」醒過來，遏阻軟威權倒退回硬威權的「中國夢」成為世人的惡夢。台海現狀，中國不斷測試底線，美國準備好了嗎？台灣準備好了嗎？

最近，為習近平國際戰略服務的「一帶一路」，已然暴露其債務陷阱外交的本質。干預國際學術研究，滲透民主國家內政，對外推廣威權主義等，「獨霸」國際的野心昭然若揭。再加上，不斷煽動「厲害了我的國」的民族主義，「新軍國主義」的幽靈，正在中南海的上空徘徊。而其迷戀海盜經濟模式，終於引起川普的反擊，以貿易戰瞄準中國弱腹部，觸動中國的內部矛盾。貿易戰，對完全掌權的習近平，出了一道經濟民生的考題，稍有不慎，可能影響權力穩定。而維穩，台灣堪稱首選工具，沒有藍綠白橘之分，國人要有心理準備。收買我國邦交國、機艦繞台擾台、施壓國際航空公司矮化台灣、主導停辦台中東亞青運，接下來可能還會層出不窮，只要台美關係繼續升級，只要習近平仍需維穩，台灣就不能恃敵之不來。

話說回來，被視為「核心利益」的台灣，面臨中國非往昔可比的進逼力道，北京當局可能也得理性計算得失。「威脅台灣」，等於自我實現了「中國威脅」的指控，因為不論從第一島鏈或印太戰略來看，台灣都是國際秩序、市場經濟、普世價值的試金石。於是，「威脅台灣」，使得所謂的兩岸關係，往印太的區域連動問題質變。「台灣關係法」，早已明確反對「任何企圖以非和平方式來決定台灣前途之舉」，近年的「台灣旅行法」、「國防授權法」，只不過是因應「中國威脅」的戰略清晰姿態。可以想像，假使「威脅台灣」愈演愈烈，類似美軍軍艦通過台灣海峽並到東岸外海會合航母之舉，戰略清晰也將從姿態轉為行動。中美貿易戰、大國角力，或許是一場持久戰，不論如何，台灣必須恃吾有以待之。