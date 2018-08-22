自由廣場》從菸蒂看台灣

◎ 林志彥

有網友在ＰＴＴ上發文「在台工作日本人看台灣人二十個常見的生活缺點」，引發網友熱議。其中第一點「十字路口地上一定一大堆菸蒂，常看到駕駛亂丟菸蒂。」殊不知，水溝蓋下的菸蒂，才叫人怵目驚心。

據國內環保署資料，台灣一年消耗約五百億根香菸，超過五分之一的菸蒂沒有被當一般垃圾不落地處理。從一些抽菸者習慣把菸蒂往水溝蓋下丟看來，真不知道是網上資料太誇張，還是環保署資料太保守。

日前，北市環保局要求全市兩千多家的四大連鎖超商門市、連鎖餐飲業，須在戶外設置熄菸筒，並每隔一至兩小時定時清潔。台灣販售香菸並有附設熄菸筒的地方，少之又少，一些光亮潔淨的超商，會在門口樂捐發票的透明壓克力箱上，放上裝著咖啡殘渣的鐵盒虛應一下，正如同宏偉氣派的辦公大樓外，放上裝著水的奶粉鐵罐一樣突兀。

反觀日本，超商門市外設熄菸筒已行之多年，有人說是為了吸菸者熄菸後，進去買東西；也有人說跟日本商業倫理有關，超商業者賣菸給客戶，當然把提供吸菸環境視為理所當然。從日本禁止邊走邊抽菸來看，後者可信度高一點。儘管眾說紛紜，但結果都一樣，就是菸蒂大都會順理成章地被丟入熄菸筒。

民營化後的日本菸草公司，除了繼續擁有國產香菸的販賣權之外，也沒有忘記他們的社會責任。絕大部分的公益廣告例如：不要邊走邊抽菸、隨地亂丟菸蒂等，都是由他們出錢製作的。很多公共場所的吸菸區，也都是菸草公司花錢去設置的，日本抽菸者也普遍被教育出隨身攜帶菸灰袋的習慣。

然而，同樣民營化後的台灣菸酒公司，除了積極擴展本業以外事業，例如名聞遐邇的花雕雞泡麵之外，有對消費者做何回饋動作，更甭說盡到什麼社會責任？

自從菸害防制法雷厲風行上路以來，大家視癮君子為洪水猛獸，好像連戶外合法提供熄菸筒也是助紂為虐。於是市面上熄菸筒明顯變少了，但是地面上菸蒂明顯變多了，更別說水溝蓋下。戒菸絕對值得提倡，但是在癮君子戒菸成功之前，讓菸蒂有個好歸宿，不正是香菸製造商、販賣商等所有營利單位應負的社會責任？

（作者為日語導遊，金門縣民）