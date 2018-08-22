自由廣場》外遇，是父權文化的問題！

◎ 黃淑英

台南市議員參選人黃偉展被爆出外遇，陷入桃色風波後宣布退出市議員選舉。從媒體上，我們看到民進黨認為那是私領域，國民黨則借題發揮，落入政治口水戰，而模糊了事件真正的焦點。黃偉展的外遇不是個案，也不是藍、綠、紅、白的問題，而是傳統社會中惡質的父權性文化問題。

雖然經過幾波婦女運動的洗禮，女性似乎擁有了許多過去沒有的權力。但是台灣社會中，性別中的權力及經濟結構並沒有鬆動。依照國家的法律規範，我們是一夫一妻制，但傳統社會「妾」的風氣在男性握有政經實權的現實裡，仍以「小三」之名延續不止。因此，這不是一個單純私領域的問題，因為受害者是包含女人、孩子的群體及家庭！每當被爆料時，記者會上，男人們就說他們犯了每個男人都會犯的錯、向社會道歉；妻子坐在旁邊背書、選擇相信或原諒，然後就結束了。

追究其原因，是因為很少有人（特別是男性）出來譴責及檢討其背後的「縱容男性恣意而性」的文化。即使有所談論，也不會出現在媒體。這樣的戲碼像錄影帶一樣，換個主角，不斷重演。人們選擇沉默，久而久之，「外遇」已是司空見慣的社會現象，是個人隱私的問題，以至於從過去的吳育昇們到現在黃偉展們，依然有恃無恐地出來參選。只有在選舉、競爭的時刻才會被對手拿來炒作，可憐的家人，暴露在眾目睽睽下，飽受不應承擔的痛苦。

當前我們在追求轉型正義，性別正義應是其中不可無視的一環。如何透過社會事件及在學教育檢討「外遇」的父權性文化及教導正確的性別人際關係，是政府及政黨應當積極面對及主導，不要再為了政治利益而和稀泥了。

（作者為台灣女人連線常務理事）