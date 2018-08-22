自由廣場》重新建構以原民為主角的台灣史

◎ 洪浩唐

教育部課審大會正在審議高中歷史課綱。一改舊課綱以編年史為主，新課綱將採主題式編排，分為「如何認識過去」、「台灣史」、「東亞史」及「世界史」四大類，並強調原住民、被殖民國家的主體性等議題的思辨。雖然照例引發部分團體「去中國化」的疑慮，但對於這部兼顧多元族群文化的新課綱，吾人實應給予正面肯定。

猶記得本月十一日，筆者參加一場「《台灣原住民的神話與傳說》出版十五週年分享會」，聆聽包括本套書總策畫孫大川教授（現任監察院副院長）在內，幾位曾投入這套書策劃、製作、撰稿、繪圖等工作的創作者，分享完成這部鉅著的甘苦點滴，氣氛雖是溫馨、感人，但於我個人，卻彷彿歷經一次原民文化的啟蒙，或一場台灣史觀的革命！

例如，一位當年主張台灣史應該從原住民著手的提議人—國史館館長吳密察教授，致詞時問在場聽眾：請問各位，在台灣的歷史上，您叫得出名字的原住民有幾位？

有如突然受到「奇襲」似地，在交揉著驚訝與羞愧的同時，我突然想起一九九二年，全世界許多地方都在慶祝「哥倫布發現新大陸」五百週年時，在文化界也有許多反省歷史的聲音出現：哥倫布的「發現」對美洲大陸的原住民來講並不是一件值得「慶祝」的事！因為那代表著歐洲殖民主義者對美洲大陸長達數百年的剝削與掠奪的開始。所以他們希望世人重新建立歷史觀，平等看待兩個人類文明的接觸，並反省及平復其所產生的侵略與剝削！

同樣地，台灣的歷史觀也要重新建立！

從歷史上看，台灣其實是一個不斷地被殖民的地方。但長久以來，當權者為了鞏固其權力的正當性，以至於我們的歷史教育一直充斥著以漢人為中心的史觀。例如，我們會習慣於台灣的歷史只有四百年的說法，這就是十分典型的漢人史觀。但這種論述的荒謬在於：難道四百年前台灣都沒有人類文明？

吳館長當天還提到：這二十年來，台灣的歷史研究有了很大的進步，其中最明顯的就是—台灣的歷史終於有了原住民！

是的，歷史必須不斷反省、不斷重寫！從過去原住民在台灣歷史這個舞台上，不曾有角色，一直進化到成為配角。若我們欲掙脫「四百年的漢人史觀」，我們就應該試著再進化，讓原住民成為台灣歷史的主角！

（作者為自由作家，台北市民）