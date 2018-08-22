自由廣場》（青年時評）軍妓議題 兩黨都不及格

◎ 冼翰宇

八月十四日，前總統馬英九在「國際慰安婦日」這天主持了全台首座慰安婦銅像的落成典禮，地點就選在中國國民黨台南市黨部。

紀念慰安婦一事，站在最基本的人道立場，乃至於被殖民歷史的轉型正義上，本來應該是非黑即白的。但在台灣，原本單純的事情，卻恰巧刺中了兩大政黨發展上的情感因素。

發源於中國的國民黨，歷經被日本侵略的歷史，以及反侵略過程中的人員傷亡，使其對於日本這個國家始終不諒解；而本土起家的民進黨，比較、見證了日本的統治和後來的國民政府統治，對於國府的厭惡明顯大於日本。加上基於「提防中國」因素，許多時候為了顧及盟友，多少在慰安婦這個於日本國內亦爭論不休的議題上有所保留。

正因為觸及兩黨最核心的差異—國族認同，使得如何聚焦這個歷史的悲劇，更形困難。特別今年又是選舉年，相關的動作被放大檢視也在所難免。

國民黨要是真有心平反戰爭中被迫為軍人提供性服務的婦女們，最完美的作法應該是把蔣經國擔任國防部總政治作戰部主任時期所設立的「軍中樂園」拉到同一層級，一併討論。否則，同樣是台灣婦女遭受不正義迫害，只因「加害者」的國籍不同，就以兩套標準視之，恐怕才是國民黨的「美德」不受人民領情的最大主因。

至於台南市政府新聞及國際處處長許淑芬對這次銅像落成，直言是國民黨的政治盤算；民進黨台南市黨部執行長蔡麗青也說，希望國民黨不要藉由選舉消費慰安婦。落成典禮是否帶有政治盤算？當然有。但是市府及市黨部的回應也不及格。

執政的民進黨，若是能夠將前述慰安婦與八三么兩群受迫害的團體一併檢討，並且順勢開啟台灣向來缺乏的「戰爭」、「和平」教育，將預防戰爭、維護和平的觀念帶進民眾日常生活的場域，才是真正充實台灣公民教育的辦法。

（作者為東吳大學政治學系畢業，新北市民）