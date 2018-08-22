自由廣場》中國間諜與慰安婦

◎ 劉振乾

八月中旬國民黨台南市黨部在其黨部前面廣場設置「慰安婦像」，並邀請馬前總統揭幕，引起日本交流協會的關切。而丁守中也前往獻花致意，並宣稱如果當選台北市長，將在台北市設置「慰安婦像」。

根據八月十四日日本產經新聞駐華盛頓特派員的報導，美國民主黨加州選出的費安斯丹參議員，八月五日發出聲明：「五年前ＦＢＩ聯邦調查局告知本人助理中的一位擔任中國間諜。經本人獨自調查後屬實，於是立即解雇。沒有機密洩漏的問題。」

為什麼五年前的往事被揭發出來？因為七月下旬的政治網路新聞報導「在參議院擔任情報委員會委員長的費安斯丹參議員的有二十年資歷的助理，其實是中國國家安全部的間諜」，而被迫澄清。

費安斯丹參議員是二十五年的資深參議員，因此這一炸彈式宣布引發軒然大波。八月六日的政治網路新聞更爆料「這位仁兄就是中裔美國人的羅素．羅」。直到五年前，他一直是費安斯丹參議員加州辦公室主任。

但是羅素．羅沒有被逮捕或起訴，其理由是「由於對中國的協助僅是提供政治情報，因此難以追訴。」羅素．羅現在擔任總部位於舊金山的「社會正義教育財團」的總幹事。該財團的介紹網站裡就明記：以彈劾日本的各項問題，特別是慰安婦問題為主要活動任務。同時在網站裡發布許多無事實根據的主張。

當羅素．羅還是參議員助理的時候，就經常針對慰安婦問題譴責日本。魔鬼藏在細節裡，當這一號人物被美國斷定為中國間諜的時候，就看出慰安婦問題裡中國的政治運作是如何精細又迂迴了！

（作者為台電退休工程師）