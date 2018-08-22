自由廣場》柯Ｐ，兩岸一家親呢？

◎ 林正二

小英總統剛返抵國門，薩爾瓦多就在中國的金援下，跟我國斷交。請問柯文哲市長，你所鼓吹的「兩岸一家親」跑哪裡去了？中國有對台灣「親」嗎？你要不要譴責中國？

柯為了兩岸城市交流順利，配合習近平提出「兩岸一家親」說法時，並未呼籲習要正視中華民國台灣存在的政治現實，因而讓台灣陷入中國的「一中統台」謀略。此外，柯曾以「一個中國不是問題」的說法，自以為巧妙地避開九二共識，卻沒說清楚「一中」內容，還表示「世界上沒有人認為有兩個中國」，形同默認「一中」就是「中華人民共和國」。他也因為間接接受了「一中」而為中國當局所讚揚，央視力捧他競選二○二○「台灣地區領導人」，就是這樣來的。

中華民國台灣作為一個主權獨立國家，當然必須釐清「中華人民共和國」的「一個中國」「不包含台灣領土」，台灣很多民眾也不認同憲法隱含「固有疆域」的「一中」說法。然而柯無視主流民意，去呼應習近平「兩岸一家親」主張，已傷害台灣。

國民黨政府撤退來台後，所統治領土雖只剩台澎金馬，但仍以不符合現狀的憲法爭「中國」正統，並先後以反攻大陸、三民主義統一中國、國統綱領及九二共識等等虛幻的「一中」政策迷惑台灣人民至今。由於很多民眾深受國民黨教育的影響，不曉得台灣的「一中」表述將陷入中國的「一中」陷阱，以致誤以為該共識可維護台灣主權、促進兩岸關係，而予以支持，更有不少人贊成柯的「兩岸一家親」說法。

上述所言的「一中」與台灣主權糾纏的問題，都不是柯簡化過後的兩岸一家親所能解決，而且柯還表明「在既有的政治基礎上」兩岸合作，等於間接默認中方的九二「一中」共識是兩岸政治基礎的說法。

薩爾瓦多與我斷交，證明柯文哲配合中國的「兩岸一家親」說法已破功。尤其央視力捧柯競逐「台灣地區領導人」，已暴露中國統戰謀略。國人必須醒悟，嚴格檢視所有投機取巧的政治人物，以免讓台灣陷入中國「溫水煮青蛙」的統台策略中。

（作者為退休駐美外交人員）