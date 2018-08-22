自由廣場》（林保華專欄）台灣對中國「以靜制瘋」

蔡英文總統外訪歸來次日，拉丁美洲的薩爾瓦多即與台灣斷交。時間的選擇表明中國的精心佈局，是對台灣的心理戰。可見中國對蔡總統這次出訪的緊張與台美關係再度升級的內心恐懼，自曝其脆弱心理。反之在恐嚇下成長的台灣民眾，對此已經司空見慣，台灣股市照升不誤，甚至在最高點收市。

近來中國對台灣打壓的頻率前所未有，表明中國內外危機的加深，才如此躁動不安，急於有一個宣洩的出口來轉移國內視線與凝聚人心。原因是美國的經貿戰觸動了中共的統治基礎，導致習近平帝位不穩。高層顯然已經分為兩部分：處理經濟的官員須務實應付美國經貿戰與國內的金融危機，不再大言炎炎以牙還牙；然而還有一部分不必處理經濟事務的口頭革命派，則是更賣力維護習核心，以外交部、國台辦、港澳辦、中聯辦為主，大拍習的馬屁推行極左政策。然而他們不懂外交是內政的繼續，這種強硬擴張的外交政策，怎麼可能不觸動美國？對台灣的粗暴政策難道不是針對台灣背後的美國？何況中國在美國後院挖角，美國豈會無動於衷？

面對打壓，台灣不為所動，蔡總統發表理性的講話，將台灣與國際連線揭露中國的擴張意圖。台灣不單是「以靜制動」，而是「以靜制瘋」。因為台灣的定力，台灣的韌性，台灣的理性，沒有與中國對罵使中國有煽動拳匪的機會，更讓中國民族沙文主義集團急瘋了，出手更不理性而自曝其短。他們接近歇斯底里的表現，印證了「上帝要你死亡，必先讓你瘋狂」。

然而台灣的「靜」絕對不是無所作為。在中國要蔡英文回答考卷之後，台灣的確書寫不少考卷，包括穩定軍心、加強軍力、務實外交、改革年金、清理黨產、制定課綱、轉型正義、長照促生等等。最近行政院更在發展經濟諸環節做了許多事情，包括解決五缺，吸引投資，以便逐步走出國共框下的「大中華經濟圈」牢籠，還努力解決年輕人的低薪與安居問題。就是最薄弱的清除匪諜的國安問題也在起步，儘管有不足之處，也在不斷改進，這是「維持現狀」大戰略下加強自身體質的內在動能。對處在艱困國際環境下的台灣，裡子比面子重要，條件成熟時，表裡自然合一。

面對中國的凌辱與吞併，有尊嚴的台灣人，不分綠藍白橘，都應該同心同德護衛我們這塊土地而一致對外。如果趁機呼應中國，在主權認同上與中國夾擊台灣民選政府，另搞一套，那是假綠、假藍、假白、假橘，而是如假包換的紅色帝國的應聲蟲，必會被目前世界的大變局所淘汰。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）