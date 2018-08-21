鏗鏘集》偉大的城市？迷惘的都會？

二○一四年的台北市長選舉，民進黨放棄提名。本有準備的立法委員姚文智、律師顧立雄等人都遵從當時的社會意見，集中力量支持台大醫院急診部被羅織罪名打壓的柯文哲。被打壓被寵幸，柯文哲的冷暖應在心頭。

為什麼？為了不讓中國國民黨提名的連公子，彷彿「桌頂拿柑」輕取首都市長位子，與連爺爺父子連體，成為可能有害台灣的買辦。天龍國的政治體質不一樣，一直有藍大於綠的迷思，一直自外於台灣性。未在改革運動有明顯參與的他，得便坐上權力位置。但上台以後的言行舉止，讓支持者感覺走味、變調了。

台灣的民主改革、歷經種種努力。其實，黨外時代高玉樹曾以非中國國民黨人當選市長，改制院轄市改為官派，就是中國國民黨的權力算計。一九九四年，院轄市市長民選，陳水扁以民進黨人，在趙少康和黃大洲競爭中，當選市長。四年施政滿意度高，競選連任仍不敵馬英九—他和宋楚瑜就是自認為傳承蔣經國的兩位侍從翻譯，各懷鬼胎。

陳水扁落選，市民含淚，他落選演說中的「偉大的城市，就是對政治人物的無情。」顯然是打落牙齒和血吞。但又能怎麼樣呢？台灣人民是在他與連戰、宋楚瑜兩個中國國民黨人的競奪中，支持他當選總統，又連任一屆，為二十一世紀台灣展現的稱頌李登輝「寧靜革命」的某種榮光。

二○一八的市長選舉，民進黨支持者改變四年前的作法。為什麼對柯文哲市長不滿，多所批評，甚至必須自推人選，讓姚文智上場？柯文哲令人非議的種種表現是重要原因。中國拉柯打蔡冷老Ｋ，對台灣價值的發展，形成破壞。撲朔迷離的情勢，不確定的政治更形成台灣的焦慮。

其實，柯文哲的動向有些像他在台大醫學院的校友、學長沈富雄，都因被認為遭受中國國民黨迫害，而得到支持，也都因自視高（沈還瞧不起柯呢）被棄離。以Ｐ（Professor）和Ｄ（Doctor）的教授和醫生姿勢被觀照吹捧，但Ｐ、皮、痞、屁似乎謗亦隨之。怪選民？怪支持者？該怪的應該是自己。

政治人物受選民支持，應有其誠信。人民有期待，也會有批評。若只想坐著轎子，耀武揚威，抬轎的人手會酸、腳會累、心會痛。「偉大的城市，就是對政治人物的無情。」大哉之言！過去支持柯文哲的人現在反對柯文哲，為什麼？柯文哲難道不要反思？

柯文哲帶動的台北價值不被認為是台灣價值。他的舉止也形成台灣正常發展的內部困擾。親痛仇快，反映了政治人物無厘頭的傲慢。台北究竟是偉大的城市？還是迷惘的都會？（作者李敏勇，詩人）