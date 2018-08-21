社論》美國對台灣的示警與示範

美國國防部上週公布「中國軍力報告」，指中國從未放棄武力統一台灣，近年更圖謀發動突襲，並威嚇或阻撓第三方捍衛台灣，包括拖延美軍介入，再以密集、不向外擴大的行動速戰速決，以及封鎖、癱瘓政經運作，甚至拿下金門、馬祖，進而瓦解台灣民心。

全文一百四十五頁的「報告」，有專章探究解放軍針對台灣的假想行動和軍力發展，顯示五角大廈不僅關心共軍正加緊訓練攻擊美國，也密切注意中國對台灣武力統一的可能。「報告」出自美國的國防評估，但在中國看來，卻是「妄議兩岸關係和台海形勢」。美中兩國，一個關切盟邦民主台灣的自衛能力，一個企圖併吞台灣的野心十足，兩相對比，台灣人民看得一清二楚；中國為「報告」戴上「妄議」的帽子，尤其可笑。

「報告」表達美國官方立場，同時，學者專家也曾不斷警告，中國正全面展開打壓及鬥爭行動，以迫使台灣臣服。數月前，智庫AEI的卜大年（Dan Blumenthal）指出，中國對台灣進行「經常脅迫」的侵略策略，包括介入民主運作及從未間斷的網路攻擊。學者金德芳（June Teufel Dreyer）上週撰文強調，中國正從外交、經濟、軍事到顛覆滲透等活動，全面打壓台灣。她以「蟒蛇策略」比喻中國的圖謀，有如蟒蛇般鯨吞蠶食，意在迫使台灣投降。她因此建議，美國國防授權法案生效後，美軍應定期航行與飛越台灣海峽，美台兩國也要定期聯合軍演。

美國官方與學界的示警，再度證實中國對台灣的野心與威脅。中國軟硬兼施，處心積慮吃掉台灣。五角大廈所說的武力進犯之外，中國還一直使出各種手段推進併吞的圖謀。中國的盤算一如蟒蛇，若能以武力一次吃掉，最合它的「中國夢」；其或不然，也要全力瓦解台灣的信心及鬥志，以「不戰而屈人之兵」。

面對如此惡鄰，我國所須積極強化的，是穩健活絡的經濟，加上堅強有力的國防。剛有美洲行的蔡英文總統，可以美國為範。美國從川普總統上任以來，以振興經濟為要務，以「美國第一」、「投資美國」號召，減稅、促進投資、重振產業，經濟大好。他也增強國防，剛生效的國防授權法案軍費達七千一百多億美元；有如川普在國安戰略中強調「以實力維護和平」，堅實的軍事實力才能壓制野心崛起的中國。

必須強調，川普大力對中國下手，不僅有堅強的經濟及軍力作基礎，有實力才能大聲，也得力於朝野共識。誠然，提高關稅或有其負面效應而招致若干批評，但對中國不能再姑息，實為美國超越政治光譜的共同態度。曾角逐民主黨總統提名的參議員桑德斯（Bernie Sanders）、民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）意識形態及政治立場與川普南轅北轍，但都贊同對中國不公不義的經貿體制動手。拋棄成見、團結對外，有此朝野支持，川普對付中國，得心應手。

台灣政壇欠缺如此見識與格局，從政黨輪流執政以來，政治惡鬥不斷，中國政策尤其不堪。由於國家認同出問題，有些政黨敵視他黨如寇讎，反而把中共當盟友，台灣內部矛盾竟成敵我矛盾。這種錯亂的敵我立場，加上台海兩岸「同文同種」，正好提供中國操作「銳實力」溫床，大肆收買培植同路人，進行滲透顛覆活動。演變至今，有些政黨及政客甘為中國傳聲筒，爭先恐後前去「進京叩頭」醜態百出。更惡劣的，每遇台灣遭到打壓，這幫人不僅毫無對中國稍置一詞的膽量，卻總是砲口對內，黨同伐異，力討對岸歡心。

最近在85度C事件中，這種現象尤其明顯。事件的本質，繼取消台中東亞青奧、宋芸樺等案，顯示中國打壓無所不用其極。從而，「蔡英文元素已成台灣企業市場毒藥」，還可說是出自中國官媒的強盜歪理；「行行好，別再害台商了！」由台灣政學兩棲者拿來攻訐蔡政府，不論是患被虐待狂的心理病態或別有用心，都與台灣社會的常民與常理大為脫節。

台灣無懼中國打壓，但我們內部有政黨與政客患了嚴重精神病態，才是最大隱憂。台灣人民應加速淘汰這些政黨與政客，才能有力地面對中國，確保民主台灣。