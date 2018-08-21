自由廣場》河馬咬死人遭槍決，死刑犯呢？

◎ 程仁宏

國內旅行社辦理「肯亞動物大遷徙」旅遊團，團員在肯亞著名景點納依瓦莎湖園區拍照時，突然發生一頭大河馬竄出襲擊遊客，導致一死一傷事件，事後肯亞當局宣稱，已將行凶的河馬擊斃。有網友評論說：明明是河馬的家，被入侵反抗還要被殺；如網友所言即使河馬有道理，但總是反應過度鬧出人命了，是該為此行為付出代價。反觀國內冷血的殺人犯，連一點道理都說不出，竟殺死無辜的幼童或民眾，都依照法律程序被判處死刑，然後呢？法務部想「當好人」，讓真正的好人死於非命，卻讓冷血的死刑犯繼續浪費公帑，法務部依法行政有那麼難嗎？

曾有電視媒體在民國一○四年調查民眾對於廢除死刑相關議題的看法，其中有八十四％的民眾不贊成廢除死刑，七十九％民眾認為執行死刑對於防止重大犯罪有幫助。國發會在民國一○五年也公布「民眾對死刑相關議題的看法」，民調指出有近八十八％受訪者不贊成廢除死刑，主要理由包括廢除死刑將使治安惡化，使有心犯罪者無所畏懼。日本放送協會今年八月初進行電話民調顯示，有關法務省日前分二波處決奧姆真理教涉案十三名死囚，高達五十八％受訪者認為應維持死刑制度。

民氣可用！日本都依法執行死刑，連河馬咬死人都被槍決而付出代價了，在此呼籲新上任的法務部蔡清祥部長，以日本及河馬案例為鑑，應依法行政，針對目前已經判決確定，且無法提起非常上訴的死刑案，應儘速勇於執行，以拖待變不僅不符多數國人民意，更讓民眾離心離德，遲來的正義也是正義，才能警惕社會人心。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）