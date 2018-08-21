自由廣場》基本工資調升對物價影響有多大？

◎ 趙文衡

本年度基本薪資調升日前拍板，月薪與時薪調整幅度分別為5%與7.1%。一如往常，民眾又開始擔憂是否會引起物價上漲。儘管政府每年度均表示影響不大，但一樣無法平息各界的憂慮。

一般而言，薪資上漲需要滿足一定條件才會被轉嫁到物價上。首先，薪資上漲幅度要大於利潤成長幅度，商家才較可能調漲價格。若薪資上漲的幅度低於利潤增幅，表示商家增加的利潤足夠吸收薪資上漲的成本，則沒有必要轉嫁在產品價格上。即使薪資上漲幅度大於利潤，如果漲價會造成銷售不成比例的下滑，商家也不敢將新增的薪資成本轉嫁至產品價格上。

在台灣過去幾次基本工資調漲幅度大於3%的例子中，調漲後三個月整體物價上漲均維持與前一年同期相近的幅度，並未出現明顯增加的情形，甚至在2015年7月，基本月薪調升至20008元（幅度3.81%），7至9月的物價還平均下跌0.26%。至於本次調升，根據行政院的初步設算，僅會使整體物價上漲0.04%。

基本工資調升對整體物價影響不大，主要是因為薪資增加的金額不多，對整體企業所增加的成本有限。以此次基本工資調升為例，所增加的薪資總和僅占整體薪資不到0.6%，如此小的比例，不可能對物價產生有意義的影響。即使產生影響，也很容易被其他因素所抵銷，並可透過貨幣政策將其中和。

儘管如此，有些產業仍會受到較大影響。一般而言，受基本工資調升影響最大的為餐廳小吃等外食價格，主要是因為這些店家雇用相對多數的最低薪資員工。然而，根據美國的研究，基本工資調升10%只會導致外食價格上漲0.3%至0.7%，雖然有影響，但幅度不大。有些研究甚至指出，小幅度的基本工資調升不但不會導致物價上漲，反而會使物價下跌。

以台灣而言，今年元月基本工資調升生效後的三個月，外食價格平均增加了1.88%，與前一年同期上漲率相當。若與調升前三個月的價格比較，調升前三個月外食價格平均上漲2.05%，調升後的價格上漲幅度反而低於調升前。由此可知，基本薪資調漲並未特別讓外食價格上漲，這並不是說基本薪資對外食價格沒有影響，而是它的影響不大，可輕易被其他因素抵銷。

另一方面，對特定產業而言，調升基本工資所帶動的消費增加，也可能降低漲價的幅度。其中受益最大的就是外食業。根據研究，低薪資族群若因基本工資調升而使收入增加，將會把大部分增加的收入花費在飲食上。

因此，外食業同時會是基本工資調升最大受害與受益的產業。在此情形下，許多外食業可能會因為利潤增加足以彌補上升的人事成本，而打消調漲價格的念頭或減少漲價幅度。在正反效應同時作用下，即使是外食業，價格調漲的幅度也將有限。故而，我們無須擔心此次基本工資調漲對物價或民生的影響。

（作者為台灣經濟研究院副研究員，美國馬里蘭大學國際政治經濟學博士）