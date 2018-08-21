自由廣場》請國民黨鑄設八三么少女銅像

日治時代的台灣史由當時的台灣人來詮釋，不應由外來者以偏概全

◎ 黃天麟

八月十四日一座慰安婦銅像，在台南市中國國民黨黨部旁空地設置，由馬英九前主席到場揭幕。

抗議二次大戰台灣慰安婦所受的痛苦，為何在蔣介石時不做，蔣經國時也不做，馬英九在任時也不做，偏偏在戰後七十三年在台南舊事重提？我們只能解釋為中國國民黨極端佞中仇日的舊勢力在作孽，蓄意破壞台日的友好關係。

這些人如馬英九，在二戰時生活在台灣嗎？他戰後出生在中國，有何資格來評論二次大戰中台灣經歷的歷史？大戰時在台灣，而仍活在台灣的台灣人，包括筆者在內還很多，這些人才有資格呈現真正的台灣史，不容戰後出生滿腦中國意識形態的人來插嘴扭曲整體事實。

筆者日治時代讀台南二中，有一天班上來了募集特攻隊飛行員的通知，稱少年航空隊。志願入營者幾占班上一半，後來老師精選幾位報名。但志願者可能太踴躍，月餘後發表結果，班上沒有一個人錄取，未錄取的一位同學當場號啕大哭，說失去了報國的機會。「報國」？當時當然是「日本」。在台的高級中國人一定罵這些人是一批「皇民」，但這才是真正的台灣史，當時的台灣人都是「日本國民」。

二次大戰時在美國成長的日裔二代，為表達對國家（美國）之忠誠，組織日裔戰隊在戰場上立下奇功，這件事在「高級中國人」的眼裡又將是甚麼？是「美帝走狗」？但「皇民」也好，「美帝走狗」也好，這些年輕人，是真正具「人性」的人。慰安婦亦應從此社會背景來加以理解。

慰安婦是人類歷史上的傷口，日本並不是沒有反省，前首相宮澤、前內閣官房長官河野、前首相小泉純一、橋本熊太郎都先後道歉。反而是戰後台灣的「軍中樂園」未得到應有的聲援。筆者也當過中國兵，服役時跟著阿兵哥瞎起鬨去「軍中樂園」，看到不知從哪裡抓來的少女，住在臭氣四溢的小房間，掃興而歸。但至今未見國民黨或其從政官員對那些主要是原住民同胞少女道歉，更別提給予應有的補償。

建議中國國民黨台南市黨部，若真正關心婦女的轉型正義，請在慰安婦銅像之旁邊另鑄造同樣大小的「軍中樂園少女像」，為國民黨遷台後的那段非人道政策表示歉意。不然，就把所有銅像撤除，以免成為國民黨殖民台灣佞中仇日反台的負面標記。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）