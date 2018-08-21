自由廣場》更悲慘的40年軍妓血淚史

◎ 蔡濁瀝

近日國民黨前主席馬英九特別為國民黨台南市黨部的慰安婦銅像揭幕，並表示對於民進黨政府在通過促進轉型正義條例法案後，沒有進一步針對慰安婦向日本政府求償而感到遺憾。

民進黨政府是否應該針對慰安婦問題向日本政府求償，本來就是一個可以討論的議題。但如果馬英九跟國民黨不是在睜眼說瞎話，他們自己應該很清楚，慰安婦其實就是軍妓制度，而國民黨自己也曾在台灣實施名為「八三一特約茶室」的軍妓制度，而且還是蔣經國擔任國防部總政治作戰部主任時期所設立的。

根據當年媒體紀錄，「八三一特約茶室」經常發生未成年少女被強迫賣淫，就跟國民黨指控慰安婦有被「欺騙、脅迫、綁架」的情況完全一樣。但歷來國民黨不但沒有道歉或賠償的打算，根本就絕口不提自己在八三一軍妓制度中的加害者角色。更扯的是，還厚顏無恥地不斷指控日本的慰安婦制度。

數字會說話，「八三一特約茶室」實施期間是從一九五二年至一九九二年長達四十年，是日本在台灣實施慰安婦制度時間長度的五倍以上。對台灣婦女及未成年少女殘害更多、程度更大！作為一個文明人，很難想像馬英九跟國民黨怎麼有臉在台南市黨部設慰安婦銅像，玩做賊喊捉賊的無恥把戲？

國民黨如果真心關心台灣婦女在軍妓制度中的悲慘受害歷史，那就請國民黨協助民進黨政府一起設立「八三一特約茶室血淚館」。並且應該考慮把設立「八三一特約茶室」制度的元凶蔣經國在台灣各地的銅像集中到血淚館特區展示，以免刺激更多現存受害人及其家屬，看到蔣經國就想起自身或長輩當年的悲慘、非人道遭遇。

當然也要請國民黨不要繼續裝聾作啞，只會要求日本政府道歉賠償，對於自己在台灣做過長達四十年的骯髒事，也應該對受害者道歉、賠償，真正還給所有在軍妓制度中受害的台灣婦女公道！

最後，也請歷來關心慰安婦的社運人士，投注更多心力在「八三一特約茶室」更多受害者身上，而且很多人仍然健在，請把握時間，為她們主持正義，討回公道，別讓這段台灣女性黑暗史被政客湮滅了！

（作者任職半導體業，台北市民）