自由廣場》歡迎穆達偉來台灣攻讀新聞學

◎ 劉一德

德國柏林自由大學畢業生穆達偉（David Missal），赴中國清華大學攻讀新聞學碩士。因為一份拍攝維權律師及其家人真實處境的課堂作業，觸怒中國當局，被驅逐出境。穆達偉已經很幸運，換作是台灣學生，下場應該和李明哲相似，而不是趕走了事，這給一窩蜂想到中國求學的台灣學生一個啟示。

你或許認為，中國新聞自由狀況惡名昭彰，穆達偉去挑戰中國的敏感神經，根本就是白目。但很不幸的，舉世所有新聞學的第一堂課，都是從言論自由及表現自由開始。事實是：西方國家之憲法所標榜的民主、自由、人權、法治，中國憲法裡無一不缺。生長於德國的穆達偉卻天真地以為有憲法及法律的保障。這讓我想起，許多台灣人喜說政治歸政治，體育歸體育…，一樣荒謬。

對國際學生而言，中國當然不是一無是處，如果你想學考古、馬列主義、共產主義、社會主義、民族主義、毛澤東思想等，中國當然是個選擇。但如果你跑到一個沒有言論自由的極權國家，攻讀新聞學，跑到一個獨裁國家攻讀民主政治，不但邏輯不通，簡直就是不知死活！

一些赴中國念書的台灣人，最常說的理由是「及早建立人脈關係」。法治不彰的中國是個一切講「關係」的社會，但這種「人脈關係」多數是建立在齷齪到不堪聞問的貪腐基礎之上，網路上看都看不完。作為一個有良知理性的人類，到底是想要在中國及早建立甚麼？

儘管穆達偉對於中國當局嚴格管控言論自由、學術自由感到失望與不滿，但穆達偉了解中國、報導中國的熱忱並未被澆熄，據媒體報導，他將回德國母校完成碩士學位，並考慮來台灣當交換學生。我們竭誠歡迎穆達偉來台灣進行「兩岸新聞自由及言論自由的比較」研究！

（作者現任台聯黨主席）