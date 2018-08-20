鏗鏘集》連阿公都敢騙

對柯Ｐ而言，李前總統當然是阿公輩，阿公疼孫是「自然疼」，但阿孫利用自然疼去騙阿公，便太超過。

阿孫要競選連任，號稱支持度超高，年輕人風靡，還不時放風聲，要爭取阿公坐過的大位，他的軍師特別安排他找阿公抱抱，騙阿公當靠山，藉此一抱來傳話惑眾，凸顯柯Ｐ騙夠年輕人，也敢騙老人的本性。

李阿公容易被騙，因為他個性直，喜歡提拔年輕人，但說話常語意不清或欠完整，容易被人扭曲解讀，而且，他「識人」的眼力並不高明。柯Ｐ看中這些有利操作的條件，趕去同框。

但阿孫騙阿公的局，事後便露餡：阿公的第一教誨是「不該說的話不要說」。阿公的話有語病，好像是叫阿孫「奸巧」，教他騙人；他的軍師補充阿公未完的句子，說那是指「兩岸一家親」的話不要說。

但阿孫同框得逞之後，不但沒有「不說」，反而說更多，胡扯那沒有政治意涵；他的傳聲筒還替他叫「委屈」，因為他照習家班的話說，才換得蔡總統在世大運登台致詞的機會。他要騙幾代台灣人？

阿公的「不要說」，被柯Ｐ的軍師一捲舌就成了「少談」；阿公對政府未能果斷處理核食問題表示不滿意，話傳給統媒就一竿子打下去，變成「批蔡政府無能」，身邊無人。

阿公說他喜歡柯媽說話的口氣，但他沒有說他喜歡阿孫說話的口氣，更沒有稱讚他當眾抓頭抓背的德性。柯媽出門穿著整齊，說話會凸槌，卻沒有阿孫那些「不成體統」的動作。

阿孫軍師宣傳，阿公認為「藍綠都不行」，急於找「繼承人」，才抱阿孫，但民主時代找什麼繼承人？何況阿公的威望也不能轉移，試看他找過的繼承人，下場如何？（作者王景弘，資深新聞工作者）