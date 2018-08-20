社論》「一杯咖啡」揭開的真相

位於美國洛杉磯的台商連鎖咖啡、烘焙店85℃，因總統蔡英文過境時登門消費，遭到部分中國網民指為「台獨企業」，而被迫表態支持九二共識，但仍無法止息中國的抵制與查察手段，成為中國打壓台灣的祭品。小英總統進門喝一杯咖啡，員工熱情招待，在民主國家是最平常不過的事，竟然引發中國的瘋狂反應，對任何理智清楚的人，乃是不可思議之事，難怪美國在台協會前主席卜睿哲批評，此事「荒謬」，是中國最惡劣的霸凌台灣行徑。

此事之所以不可思議，離譜荒謬，在於中國過去對台打壓，固然是對台政策的一環，但仍包括統戰之配套設計。亦即以往的正規做法乃是一手粗暴打壓，一手則拉攏懷柔，採取的是縮小打擊面、擴大爭取面，聯合次要敵人、打擊主要敵人的策略，一方面殺雞儆猴，一方面則給予買辦紅利，如此方可分化敵人陣營，達到收攬人心的作用。但最近中國對台打壓之凶狠，如逼迫國際航空、飯店將台灣改名，買走我邦交國，取消我主辦東亞青運，逼迫藝人表態，及85℃被迫道歉等，似乎已完全不顧台灣民眾的感受，更罔顧民主自由的普世價值，透顯出來的只有赤裸裸的民族主義氣焰。

檢視歷史，如此粗暴的對台打壓，必然招致台灣民眾反感，不但達不到恫嚇效果，反與台灣民心漸行漸遠，慘痛教訓，歷歷在目，何以中共當局仍執意蠻幹？如果說中共憂心台灣在蔡英文主政下，可能走上法理台獨之路，遠離中國擁抱美日，但實際上，小英標舉「維持現狀」相當明確堅定，儘管始終沒有得到中國的善意回應，更頻頻受到中國擠壓脅迫，依舊保持不挑釁、不改變現狀之立場，並未對中共的非理性做法採取強烈反制措施。小英的「維持現狀」，若是一種策略，顯然應該保持動態平衡，而非靜止、被動、打不還手、罵不還口的卑微姿態，才符合台灣的利益；但揆諸實際做法，小英的「維持現狀」係以靜態的思考架構為主。因此，中共之所以對台愈益失去耐心，幾近陷入瘋狂狀態，若要從小英的兩岸政策找答案，認為是小英刺激中國所致，顯然抓錯藥方了。正確的檢討途徑，應該從中國由被殖民的卑微心理到經濟成長之後狂妄自大的暗黑歷史軌跡，亦即由過度自卑激發出過度自大的民族心理演化歷程爬梳，才能找到真正的解答，正確的說，是挖揭部分中國民眾陷入民族主義狂熱症的病因。

不可否認的，中國在近四十年的改革過程中，以國家資本主義為後盾，採取不對稱競爭手法，積累出驚人的經濟成果，成為世界第二大經濟體；如此龐大的經濟規模固然是十三億人口紅利與低比較基期所致，但相較於清末、民初到二次大戰期間內戰頻仍，積弱不振，淪為次殖民的羞辱處境，今日之中國確為其近百年未見的榮景。特殊的歷史發展背景，加上濃厚的家父長制與皇權的威權文化遺毒，以及共產黨一元化的意識形態與統治結構，乃形成當前這個獨裁專制如銅牆鐵壁，並結合中華沙文主義與帝國夢的共產中國。它的具體表徵在於，統治者乃是廢掉國家主席任期制，集大權於一身，比古代帝王權力更為巨大的習近平；對內則對人民進行鉅細靡遺的全面監控，乃是「一九八四老大哥」政權在人世間的示現；對外則透過亞投行、一帶一路的債務陷阱外交，綁住週邊國家，並在各大洲建立戰略據點與附庸國，再現中華帝國的榮光，與美國爭鋒。

毛澤東時代一窮二白的中國，寧要核子不要褲子，即使路有餓殍，仍執意對外輸出革命；如今，中華帝國漸具雛形，似非遙不可及的夢想，因此對內對外的非理性干預與壓制，也就成為歷史發展的必然結果。對台打壓日趨強硬，一副順我則生、逆我則亡的狂妄姿態，反映的便是追逐強國夢的民族主義高潮。在此情況下，中共領導人拚命營造萬邦來朝、四海歸心的景象，台灣這個蕞爾島國竟然不願歸順，在其眼中，自是罪該萬死。而那些未看清中國惡夢本質的台灣人，不論是政治人物、企業家，甚至藝人，被迫道歉、認錯仍不足以贖罪，難怪有人賣予小英總統一杯咖啡，熱情接待，中華帝國自然非加以重懲不可了。