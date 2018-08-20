自由廣場》歸來青年的微笑牆

◎ 李道勇

日前，屏東市成立二十年的「歸來社區青年工作隊」，他們利用暑假走訪社區巷弄，深入市場、廟前、關懷據點，捕捉男女老幼的幸福笑臉，拍下一千一百位居民的微笑照片，以蒙太奇馬賽克手法，拼湊成一幅寬三公尺、高兩公尺的「微笑牆」，記錄故鄉居民生活的各種風貌，讓「歸來人」的臉孔世代相傳。

今年五月緬梔（別稱雞蛋花）花季，全台樹齡最老且開花最旺的屏東市歸來社區緬梔，開滿白色花朵。緬梔老樹旁的慈天宮，也邀請民眾到廟口一起享用飯菜及牛蒡茶，一邊觀賞文化藝術表演列車帶來的明華園「周公法鬥桃花女」，讓社區老少也感受「番花」獨特的魅力。溫馨的場面，不禁讓人懷念起久遠以前的場景。

屏東歸來社區，據《台灣雜記》的陳述，此地昔日是嘉禮番地。恰好「カイライ」的日文發音與「キライ」（歸來）相似，所以取名「歸來」，也希望出外人都能平安歸來。再看「國境之南文化觀光網」的介紹：「歸來」前身為牙仔崙庄，三百多年前，大湖圳水權之爭，發生械鬥死傷之後，避居在外的村民不約而同回到「歸來」，從此就以「歸來」做為村名。

三年前的中秋連假，也正是眾多遊子返鄉團圓的日子，歸來社區的居民為「屏東老樹過生日」；「歸來緬梔」相傳由荷蘭人引進，超過三百年歷史（一六六一年荷蘭人才離開台灣）。它淡淡的香味有點像茉莉花，又是紅毛番帶進來的，因此老一輩的台灣人就稱其為「番茉莉」，「歸來人」倒是稱它為「老番花」（台灣人把外來種如番麥、番薯，都如此稱呼）。為了「老樹慶生」，屏東科技大學陳老師還特別為它譜出一首動聽的「番花」，讓世代歸來居民同唱一曲屏東民謠！

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）