自由廣場》極音速武器管制條約 刻不容緩

◎ 謝淑媛

幾乎每個國家都主張：有最先進的戰略與武力，便能制伏敵國，強迫世界的安全和不公義的穩定。是嗎？

且說飛彈的進展好了。二次大戰最後使用的原子彈，是用飛機運載投遞的，現在看起來是太粗手了。使用火箭又快又精確。

冷戰期間的飛彈防禦系統，使雷根總統的美國誘引戈巴契夫的蘇聯屈服，沒有戰爭，就結束了冷戰。然而Hypersonic Weapons（極音速武器）的出現，如Hypersonic F-35戰鬥機，或hypersonic missile（極音速火箭），改變了局面。這類hypersonic武器的技術，許多國家正在研發製造，最領先的該是美國和中國。大家熟悉的巡弋飛彈，速度是音速的五倍，可謂神速了！但極音速火箭要比 supersonic missile（超音速飛彈）更快，至少音速的六倍以上，無法攔截，是全然攻擊性的武器。不僅如此，它不可能被追蹤，不可能被毀掉。

譬如極音速飛彈，它所投射出去的途徑，因為太快，又隱形看不到，地對空的飛彈根本無法射中，若用其他地面上使用的武器去打，也只能在低層的太空，對大氣層外的武器是無效力可談。況且極音速火箭不用引擎，可以轉變飛程，亦可改換目標，非常靈活，傳統的武器根本無法應付。

這樣一來，各國會因極音速飛彈、F-35隱形極音速戰機等引發一場新的軍火競賽，瞧瞧誰的攻擊能力最強最大！原來做為防衛機制的軍備都變成落伍的廢物，甚至會鼓舞好戰國無不採用先下手為強的策略，以各種極音速武器襲擊他國。

在這種險惡的武力競爭中，應該勸勉各國簽署條約，拘束極音速武器的發展、製造、部署、使用、銷售等。正如一九八七年冷戰期間，美蘇兩國為了限制悲慘戰爭的無限擴大，雙方訂了一個中程核武管制條約，同意毀壞短程和中程的飛彈，結果減少了二六九二枚的飛彈和發射器的威脅，使世界安穩很多。

冷戰結束後，由蘇聯解體、掌有飛彈的國家，如白俄羅斯、哈薩克、烏克蘭等也依條約裁減短、中程飛彈。後來土庫曼、烏茲別克和歐洲多國也遵守此約，否則等到爭端開始，才想控制就遲了！

（作者為國際法學教授；駐夏威夷專研核武管制）