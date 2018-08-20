自由廣場》警察肅毒 孤苦無援

◎ 蘇天從

警政署為徹底打擊國內毒品問題，自元月廿九日起啟動「安居專案」，要求各單位深入全國各鄰里、社區消「毒」，這段期間經常看到高官下鄉走入社區宣導，更常看到肅毒成果的展示。但諷刺的是，行政執行署剛剛發佈的統計數字，民國一百年至今年六月底，全國共有三萬多件還未結案，一萬七八四七名吸毒卻未繳罰款民眾，未繳六億四九七萬元（含罰鍰與怠金）。

就算「安居專案」再落實執行一百年，警察抓的毒犯、毒品大幅增加，行政執行署的欠款金額、人數，保證不僅不會減少，還會隨著大增，這樣的結果與肅毒的最後目的是「戒毒」，乃至「無毒」，一丁點幫助都沒有。

毒癮非常難以戒治，毒犯一有錢就馬上拿去購買毒品，他們會去繳因法院的德政，未科以徒刑改判其罰金的款項嗎？

要知道，我國的刑事政策已改「毒犯」為「病患」，吸毒第一次被抓依毒品危害防制條例第廿條要入勒戒處所觀察、勒戒，其期間不得逾二月，但通常是三個禮拜就放人。第二次被查到，裁定入戒治處所強制戒治，其期間為六個月以上，至無繼續強制戒治之必要為止，但最長不得逾一年，通常也是六個月一滿就放人。那第三次呢？依同法第十二條就要回歸司法體系起訴、判刑，但檢察官、法官對著龐大的案件都是慢慢來，好不容易起訴了，法官判刑也盡量是罰金或易科罰金。這就是行政執行署所要、但要不到的龐大罰金。

如果被抓到第三次甚至第Ｎ次會如何？除非是第一次被抓，經觀察、勒戒滿五年，可再施以勒戒，但五年內這段期間，除非有涉及販賣外，只要是單純吸食，警察拚命抓、檢察官或法院因無法可留人就拚命放，造成這些毒品人口在外閒蕩，為了找錢買毒品而犯罪，造成社會的不安，更可怕的是，引誘他人吸毒，藉由被誘惑者的錢，鞏固毒品來源，其行徑就像地雷般地到處引爆、感染，有多少的家長迫於無奈，求助警察抓他的子弟，但警察都還在辦理證物交接，毒犯早就放回去嗆全家了。

怎麼辦？修法吧！讓每次被抓都要勒戒，另檢審未讓毒犯入監的另一個藉口是案牘勞形的案件，就增加人手吧！戒毒場所不夠？多得是閒置的軍營、學校、蚊子館可改建，不要讓警察在肅毒的路上，走得這麼形單影隻、孤苦無援。

（作者為保一總隊勤務指揮中心主任）