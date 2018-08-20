自由廣場》如何幫助85度Ｃ對抗加害者

◎ 酥餅

蔡英文總統造訪在美國的85度Ｃ，85度Ｃ為了顧及中國市場與中國政府的反應，發出聲明支持九二共識，有人認為85度Ｃ喪權辱國應該予以抵制，也有人認為85度Ｃ是受害者，應該予以支持。

可恨之人也有可憐之處，85度Ｃ某個程度當然也可以被當成受害者理解，問題是，要搞清楚誰是加害者，你才能推導出做什麼事情才能幫助85度Ｃ對抗加害者。

依我看加害者有三個，一個是蠻橫的中共政權；第二是軟弱無能的中華民國政府；第三個是自己也想討好中國的藍綠政客。

所以就算你把85度Ｃ當成受害者看待，解決的方法應該是要求中華民國政府硬起來保護台灣企業，對等制裁中國企業。

如果是綠營政治人物，該做的是更明確地主張台灣獨立的立場，把主張台灣獨立的重擔，由個別民間企業的肩膀移到自己政治人的肩膀上。

最荒謬的是鼓勵大家去85度Ｃ消費，一來加害者又不是不去85度Ｃ消費的台灣消費者；二來這跟鼓勵台灣企業承認九二共識有什麼根本的差別？那些抵抗不承認九二共識的廠商不就是傻蛋一個？

面對中國越來越頻繁的打壓，如何幫助受害企業是一個刻不容緩的課題，值得各方深刻思考。

（作者為美國管理學院教授，部落客，http://blog.roodo.com/subing）