自由廣場》紅白合流的藍綠輓歌？

◎ 陳冠甫

中國官方中央電視台十六日罕見製作一則一四五秒「柯文哲競選團隊推升級網路選戰」的報導，內容頗為正面，甚至表示「現在對柯文哲的關注，更多是在他成功選上台北市長之後，是否會在二○二○年跳出來，參選台灣地區領導人」。有電視界人士以央視廣告費用計算，指出柯文哲這次近兩分半鐘的露出價值新台幣九億元。然對比於中國窮追猛打85度Ｃ台獨事件的時刻，其對台灣政治生態的衝擊，比九億更值得關注與探討。

過去央視報導的台灣選舉新聞中，除中國國民黨前主席連戰公子連勝文中槍事件外，幾乎不曾單獨長時段、大篇幅報導特定政治人物，更別提直接押寶其政治前景。據傳，此篇報導並非台北主動發出，而是北京總台指定發布，若此事為真，其中的涵義可見一斑。

其實，自柯文哲在雙城論壇脫稿講出「兩岸一家親，命運共同體」之後，這次中共直接指定由央視為柯文哲「造勢」，可見習近平政權與柯文哲之間確實有「一家親」的面貌了！另一方面，儘管國民黨陣營稱這對柯文哲未必加分，更可能是減分，但都無法抹滅國民黨再多阿諛奉承、講再多的兩岸統一，都已被中共認定「爛泥扶不上牆」。現在習政權把希望壓在「一家親」的柯文哲身上，甚至用了「參選台灣地區領導人」字眼，再加上台灣親中媒體「二○二○柯或許將成藍綠、兩岸的最大公約數」幫腔，難道是意圖營造柯文哲擔任帶領國民黨、新黨、親民黨、時代力量的「在野黨共主」？並投資一位中共可操控的「台灣地區領導人」？

合理推測，中國習政權的估算是，讓台籍、曾自稱「墨綠」、主攻年輕選民的柯文哲於二○二○大選對戰蔡英文，不只能裂解民進黨，也能裂解台灣傳統藍綠選民結構，瓦解台灣本土勢力。紅白合流，對台灣不少新生代選民所期盼的顛覆藍綠，確實有它政治上深沉的算計！

（作者為國立台北大學法律研究所研究生）

想起他說的「下跪投降」

◎ 于則章

中國中央電視台日前推出兩分半報導，聚焦柯文哲選戰策略，大剌剌點名柯文哲將參選二○二○年的「台灣領導人」，有論者謂柯文哲「兩岸一家親」已經成為「通關密語」！事實上，如果比較七年前柯文哲在上電視政論節目時談到「九二共識」時，曾經批評「九二共識」就是「下跪投降」（https://www.youtube.com/watch?v=9NNalkAyftc&feature=youtu.be），但在選上台北市長後沒多久，就改口說他對於中國所提出的「九二共識」是兩岸和平發展的基礎，表示了解與尊重。去年他前往上海參加「雙城論壇」說出了「兩岸一家親，建立命運共同體」等話語，不但形同推翻了他在七年前批判「九二共識」就是「下跪投降」的立場，更不著痕跡地附和了中國國家主席習近平，在二○一五年五月四日會晤當時的中國國民黨主席朱立倫時曾說：「兩岸同胞是血脈相連的一家人，是命運共同體」的談話，顯然，柯文哲面對中國時的政治立場明顯是一直在軟化退縮。

這種「遇中則縮」的現象，讓人覺得他越來越不像四年前那一個快人快語的柯文哲，反倒是越來越像每次在遇到中國時就會變得溫良恭儉讓的馬英九，無怪乎中國要對他投以關愛的眼神，動用官方媒體幫他打廣告，鼓勵他參選二○二○年的「台灣領導人」了！

（作者為公務員，台北市民）

「習禁評」認證後 就看時力了

◎ 陳止戈

台灣政治人物躍登央視，除非具有連爺爺、馬英九等有至高統戰價值，或如李、扁、蔡被當反獨教材批判醜化之外，鮮有人能享有如此高規格的對待，不但超越港澳特首，而且直逼「國家領導人」層級。在中國，沒有「習禁評」首肯，央視向天借膽也不敢造次，對於能獲得習大大「認證」，柯Ｐ內心肯定狂喜不已。

然而，與此同時，看看85度Ｃ老闆、員工和股民，誠惶誠恐，愁容滿面，市值三天蒸發七十億，你還相信中共會安什麼好心？卜睿哲批評為「最惡劣的霸凌」，也只是剛好而已！

習近平在中美貿易戰中騎虎難下，陸股狂跌二十七％，市值蒸發數以兆計，房市泡沫「明斯基時刻」倒數計時，P2P製造近千萬中產金融難民，中國還能拿什麼佛心照顧台灣人？

按照台灣的統獨光譜，柯文哲擄獲龍心，第一個倒楣失寵的就是丁守中，至於二○二○能否如願出現「柯特首」，就要看台灣人民（尤其太陽花世代）的智慧，能否收起開趴玩心，掌握自己的命運，「時代力量」是否懸崖勒馬，別和柯Ｐ搞曖昧，就是最重要的觀察指標。

（作者為新北市業餘投資人）